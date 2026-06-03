Брюксел: До 1,3 млн. работни места са изложени на риск в ЕС заради войната с Иран

До 1,3 милиона работни места в Европейския съюз (ЕС) са изложени на риск заради продължаващата война в Близкия изток, заяви еврокомисарят по въпросите на заетостта Роксана Мънзату, цитирана от Euronews.

Предупреждението е направено по време на представянето на Пролетния пакет от мерки за 2026 г., двугодишна програма на Европейската комисия (ЕК), която предоставя насоки на 27-те държави членки относно икономическите приоритети на блока.

„Поради войната в Близкия изток са изложени на риск до 1,3 милиона работни места, особено в енергоемките индустрии“, каза Мънзату, добавяйки: „Нека също така подчертая, че увеличените разходи за енергия ще имат особено негативно въздействие върху домакинствата с ниски доходи в Европа, поради което препоръчваме всички държави членки да предприемат целенасочени мерки, за да могат да подкрепят уязвимите групи“.

Конфликтът, чието начало беше поставено, когато Израел и САЩ започнаха удари срещу Иран в края на февруари, вече оказва осезаеми последици за европейската икономика, в резултат на което цените на енергията скочиха. Според последните европейски икономически прогнози, публикувани през май, войната е забавила европейския икономически растеж, като същевременно е ускорила инфлацията.

Икономическите данни за растежа и инфлацията се различават рязко в рамките на ЕС, което ЕК счита за заплаха за конкурентоспособността.

Пакетът отделя значително място на заетостта, като се фокусира върху насърчаването на качествени работни места и начините, по които страните от ЕС могат да се справят с постоянния недостиг на квалифицирани работници в стратегически важни сектори.

Мънзату заяви, че 77% от европейските компании съобщават, че недостигът на квалифицирани кадри остава значителна пречка за инвестициите. Тя посочи лошите условия на труд като основен двигател на този недостиг.

„Не можем да привлечем таланти, не можем да намалим недостига, не можем да подобрим доходите на хората, без да гарантираме добри условия на труд“, подчерта еврокомисарят.

От началото на този мандат, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен определи конкурентоспособността като един от най-важните приоритети на Брюксел, тъй като геополитическите сътресения нарастват.

Междувременно ЕС иска да намали икономическите бариери на единния пазар, да създаде по-благоприятна за бизнеса среда за компаниите и капитала и да сведе до минимум стратегическите зависимости, особено от Китай и САЩ.

За тази цел ЕК настоява държавите членки към по-стабилна индустриална политика, по-големи инвестиции в капиталовите пазари и програма за опростяване, която, наред с други неща, би намалила административната тежест както в частния, така и в публичния сектор.

Успоредно с това ЕК работи за ускоряване на икономическите реформи на ниво ЕС, въпреки че напредъкът зависи до голяма степен от готовността на държавите членки да действат.