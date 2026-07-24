Китай наложи експортни ограничения на 14 компании от ЕС, сред които и българска

Китайското Министерство на търговията обяви днес, че забранява износа на стоки с двойно предназначение за 14 организации вносители от Европейския съюз (ЕС), предава Ройтерс.

Ограниченията влизат в сила незабавно, съобщава БТА.

Сред компаниите е и българското дружество "Оптикоелектрон" от Панагюрище, което произвежда оптомеханични, оптоелектронни и лазерни устройства и системи за отбрана и сигурност, медицина, приборостроене и машиностроене. Компанията произвежда оптични мерници, различни системи за наблюдение, системи за нощно виждане, термични модули за дронове и др., става ясно от сайта на компанията.

Над 97% от продукцията на компанията се изнася за Северна Америка, Европейския съюз и Близкия изток.

Сред санкционираните са и германският оръжеен производител Rheinmetall, както и полската компания за електроника Vigo Photonics.

Този ход на китайските власти е в отговор на най-скорошния пакет от санкции на ЕС срещу Русия, с който бяха наложени ограничителни мерки на 14 компании от континентален Китай и Хонконг, посочват от китайското министерство.

Мерките на Пекин са насочени срещу три фирми от Германия, три от Франция, две от Италия, две от Полша и по една от Нидерландия, Чехия, България и Литва, пише в. South China Morning Post.

В. Global Times изброява компаниите поименно, като се позовава на китайското Министерство на търговията: Lafert и Garnet от Италия, Sindlhauser Materials, Rheinmetall и Anthraco Chemie-Handelsgesellschaft от Германия, InPACT, III-V LAB и Cavok UAS от Франция, Vigo Photonics и Politechnika Wrocławska от Полша, AHC Merwede Holding от Нидерландия, Tatra Trucks от Чехия, Opticoelectron от България и Expla UAB от Литва.