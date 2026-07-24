Тръмп заплашва ЕС с нови мита заради глобата за Google

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи нови мита върху вноса от Европейския съюз (ЕС) заради глобата за Google в размер на 890 млн. евро (1 млрд. долара), съобщава Bloomberg.

В публикация в социалните медии в петък президентът заяви, че САЩ ще започнат търговско разследване „на практиката на „ограбване“ на американски компании и, от своя страна, на американските данъкоплатци“.

Тръмп често отправя заплахи за мита към най-големите търговски партньори на САЩ, като някои е изпълнявал, а от други е отстъпвал, посочва агенцията.„ Тръмп заяви, че администрацията му ще проведе разследването съгласно раздел 301 от Закона за търговията, неговият нов предпочитан правен орган за възстановяване на митническия режим, съборен по-рано тази година от Върховния съд на САЩ.

Заплахата му срещу ЕС идва непосредствено след обявяването на решението му за въвеждане на мита от 10% до 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори, включително ЕС.

САЩ и ЕС постигнаха споразумение миналата година, което ограничава американските мита върху повечето вносни стоки от блока до 15%.

Тръмп отдавна се оплаква от регулациите на ЕС, които засягат американските технологични гиганти. Според него властите в Брюксел третират компаниите от САЩ несправедливо.

В публикацията си президентът на САЩ критикува и действията на ЕС срещу Apple Inc. и Amazon.com Inc. и определя глобите като „незаконна и силно дискриминационна практика“.

Европейската комисия (ЕК) същевременно коментира, че ще разговаря с Вашингтон за успокояване на напрежението, след като търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че глобата на ЕС е застрашила диалога между двете страни относно цифровото регулиране и търговското споразумение.

„Има призив за диалог, който ние напълно приемаме“, коментира говорителят на ЕК Паула Пиньо, която подчертава, че ЕС ще запази регулаторната си „автономия“, съобщава Euronews.

Същевременно две малки предприятия са завели дело в петък в Американския съд за международна търговия, в което обвиняват Доналд Тръмп и американски представители в незаконно използване на раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. за въвеждането на последния кръг от мита.