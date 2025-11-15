Тръмп отмени реципрочните мита върху продукти като кафе и говеждо месо

Американският президент Доналд Тръмп, изправен пред натиск да понижи разходите за живот на американците, подписа указ за отмяна на част от митата, които сам наложи, като освободи от тях продукти като кафе, говеждо месо и екзотични плодове, предаде AFP.

"Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита“, обяснява американският президент в указа.

В списъка фигурират продукти, които САЩ не могат да отглеждат или отглеждат в количества, които са недостатъчни за нуждите им, като кафе, чай, банани и други екзотични плодове, както и борови ядки.

В списъка е включено и говеждото месо, след като цената на този продукт достигна рекордни нива в страната.

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10% върху повечето продукти, внасяни в САЩ, с цел намаляване на търговския дефицит на страната и подкрепа на местното производство.

Тези мита обхващаха дори продукти, които не могат да се произвеждат на американска земя.

След болезнен неуспех на местните избори, републиканското мнозинство постави въпроса за цената на живота начело на своите приоритети.

Доналд Тръмп беше преизбран с обещанието да подобри покупателната способност на американците.

Тази седмица Белият дом открои мерките, предприети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост, като бензин и яйца, както и споразумението за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване.

