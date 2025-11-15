IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Тръмп отмени реципрочните мита върху продукти като кафе и говеждо месо

В списъка попадат продукти, които САЩ не могат да произвеждат или да отглеждат сами

11:22 | 15.11.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Американският президент Доналд Тръмп, изправен пред натиск да понижи разходите за живот на американците, подписа указ за отмяна на част от митата, които сам наложи, като освободи от тях продукти като кафе, говеждо месо и екзотични плодове, предаде AFP.

"Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита“, обяснява американският президент в указа.

В списъка фигурират продукти, които САЩ не могат да отглеждат или отглеждат в количества, които са недостатъчни за нуждите им, като кафе, чай, банани и други екзотични плодове, както и борови ядки.

В списъка е включено и говеждото месо, след като цената на този продукт достигна рекордни нива в страната.

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10% върху повечето продукти, внасяни в САЩ, с цел намаляване на търговския дефицит на страната и подкрепа на местното производство.

Тези мита обхващаха дори продукти, които не могат да се произвеждат на американска земя.

След болезнен неуспех на местните избори, републиканското мнозинство постави въпроса за цената на живота начело на своите приоритети.

Доналд Тръмп беше преизбран с обещанието да подобри покупателната способност на американците.

Тази седмица Белият дом открои мерките, предприети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост, като бензин и яйца, както и споразумението за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване.

/БТА/

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:19 | 15.11.25 г.
Доналд Тръмп икономиката на САЩ търговски войни реципрочни мита
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Свят виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 0
ppp777
преди 1 час
Времето на Тромпетката изтича. Тик так.....Усеща как жегата приближава зад ъгъла. Както казва големия актьор Робърт де Ниро. Но той няма налъде да избяга.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 0
bate Vladi
преди 1 час
Поредната лъжа на оранжевия педофил некомпетентен уонаби-диктатор лъсна...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още