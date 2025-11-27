Швейцария обмисля нов данък, за да финансира борбата с климатичните промени

Швейцария винаги се е свързвала по-скоро със запазване на богатството, отколкото с преразпределителни политики. Политически активисти от младежкото крило на Социалдемократическата партия (Jeunesse Socialiste) започват обаче кампания за радикална промяна, като налагат въпроса за данък върху наследството на национално ниво, пише Euronews.

Тази неделя, 30 ноември, швейцарските избиратели ще решат дали да въведат 50% данък върху наследството върху завещания и наследства над 50 млн. швейцарски франка (53,57 млн. евро).

Шансовете инициативата да успее са малки, даже никакви. Според скорошно проучване на Tamedia/20 Minuten се очаква 75% от избирателите в Швейцария да отхвърлят данъка. Този дял се увеличава – подобно проучване през октомври показва 67% неодобрение.

Въпреки че предложението е на път да се провали, някои се опасяват, че предстоящият референдум може да навреди на репутацията на Швейцария като данъчен рай. Индустрията за управление на богатството в страната е най-голямата и най-конкурентна в света, с международни активи на стойност 2,2 трлн. долара (1,9 трлн. евро), според Deloitte. Първенството на страната се оспорва от конкуренти като Сингапур и Великобритания.

„Съобщава се, че някои богати хора са отложили плановете си да се преместят в Швейцария заради инициативата. Тези доказателства обаче идват предимно от отделни доклади на данъчни съветници, което затруднява оценката на мащаба или значението“, казва Изабел Мартинес, старши изследовател в Швейцарския икономически институт KOF към ETH Zürich.

Данъчното предложение, озаглавено „За социална и фискално справедлива климатична политика“, предлага събраните приходи да се изразходват за инициативи за борба с изменението на климата.

„Швейцария не прави достатъчно, за да защити климата“, казват от групата Jeunesse Socialiste в изявление. „Ще са необходими още няколко милиарда всяка година, за да се постигнат целите на Конфедерацията... С инициативата за бъдещето тези, които са основно отговорни за влошаването на климата, трябва да допринесат повече за неговата защита“, посочват още от групата.

След като инициативата си осигури 100 хил. поддръжници, за да стигне до урните за референдум, данъкът върху наследството ще стане закон, ако повече от 50% от швейцарските избиратели го подкрепят и мнозинството от 26-те кантона на страната гласуват в негова полза.

Подобна перспектива е непопулярна не само сред свръхбогатите, но и сред собствениците на малък бизнес в страната.

Swissmem, гласът на швейцарската машиностроителна, електротехническа и металообработваща промишленост и технологичен сектор, твърди, че данъкът „ефективно ще доведе до експроприация на много семейни малки и средни предприятия“. Групата добавя, че голям брой от тези малки и средни предприятия са изградени от семействата собственици в продължение на поколения, осигуряват десетки хиляди работни места и плащат данъци надеждно.

Изабел Мартинес отбелязва, че подобни опасения са били повдигнати, когато швейцарските избиратели отхвърлиха по-умерена инициатива през 2015 г. Тогава беше предложен 20% данък върху имущество над 2 млн. швейцарски франка (2,14 млн. евро).

„По-малко от 2% от населението биха били пряко засегнати, но въпреки това 71% гласуваха против. Основното безпокойство беше, че много семейни предприятия и малки бизнеси биха били негативно засегнати, което в крайна сметка ще навреди на швейцарската икономика и ще застраши работните места“, коментира тя пред Euronews. „Същите опасения важат и за настоящото предложение“, добавя Мартинес.

Някои противници на инициативата също не харесват факта, че се предлага данъкът да действа на федерално ниво, което подкопава кантоналната данъчна автономия, обяснява още тя.

В повечето страни, които налагат данъци върху наследството, мерките като цяло са непопулярни сред избирателите, а и само малка част от хората в крайна сметка ги плащат. Въпреки че мерките могат да помогнат за намаляване на неравенството, те имат ограничен капацитет за събиране на приходи.

През 2023 г. данъците върху наследството и даренията представляват средно само 0,41% от общите данъчни приходи на страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Сред европейските страни данъците съставляват само 0,40% от общите приходи.