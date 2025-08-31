Походът към въглеродна неутралност разрушава енергийната сигурност на Великобритания

Днес Великобритания е по-несигурна в енергийно отношение от всякога. Производството на енергия в страната е намаляло с 67% през последните две десетилетия. Това означава, че Обединеното кралство е преминало от позиция на нетен износител на енергия, създаващ работни места и генериращ приходи от данъци, до позиция на вносител на около половината от енергията, пише Telegraph.

Сега британците създават работни места и данъчни приходи в други страни.

Миналата година беше отчетено рекордно ниско производство на енергия в Обединеното кралство - въпреки че в страната има големи запаси от петрол и газ, а правителството отпуска милиарди субсидии на разработчици на вятърна и слънчева енергия.

Как е било допуснато това да се случи?

Отговорът е прост: политиките на лейбъристкото и консервативното правителство са водени от идеологическия стремеж към въглеродна неутралност в ущърб на енергийната сигурност и обикновените данъкоплатци.

Политики като данъка върху енергийните печалби, известен още като данък върху неочакваните приходи, отблъснаха инвеститорите от Великобритания и ги насочиха към по-благоприятна среда в САЩ, Бразилия и Норвегия.

Правителствената политика, в продължение на няколко десетилетия, възпира индустрията да инвестира в тази страна и по този начин разширява разликата между търсенето и производството на енергия.

Британската зависимост от внос на природен газ е 50% и се очаква, че до 2030 г. ще достигне 70% или повече. Производството на петрол в Обединеното кралство е намаляло с 42%, а това на газ се свива с 21% от 2019 г. насам.

И нещата стават все по-неблагоприятни.

Правителството реши, че е за предпочитане да спре вътрешното производство и да разчитат на внос, приемайки, че това ще вдъхнови други страни да предприемат по-решителни действия по отношение на климата.

Трябва ли, по тази логика, Великобритания да разпусне своята армия с надеждата да вдъхнови световния мир?

Останалата част от света също не слуша моралистичните хвалби на британските политици за декарбонизацията. От 1990 до 2024 г. емисиите на Обединеното кралство са намалели с 50%, докато в световен мащаб те са се увеличили с повече от 60%.

Сега Великобритания е в странна ситуация, в която затваря петролни и газови находища и след това внася втечнен шистов газ от САЩ.

Британската петролна и газова промишленост е сърцето на националната сигурност на Великобритания от десетилетия.

Не е нужно да търсите дълго, за да намерите казуси, демонстриращи опасното положение, в което управляващите са поставили този жизненоважен сектор.

Harbour Energy съкрати работни места, Apache заяви, че ще се откаже от Северно море до 2030 г., а Chevron също се е насочила в тази посока.

Неотдавнашно решение на Висшия съд е пример за проблема, пред който е изправена тази страна – политическата и правната среда работят срещу националния интерес на Обединеното кралство.

„Грифон“ е плаваща платформа в Северно море, която преработва от 1% до 2% от производството на петрол в Обединеното кралство и до 1% от производството на газ. Плавателният съд е сертифициран за безопасно производство до края на 2027 г., а петте находища, които го захранват, имат около 10 милиона барела оставащи петрол и газ.

Стойността на тези въглеводороди е около 300 млн. долара, което, ако бъде произведено, би довело до приходи от данъци в размер на 150 млн. паунда. Корабът осигурява работа на стотици хора и е ключова част от британската енергийна сигурност.

Френската група TotalEnergies, с благословията на британския регулатор за добив на петрол и газ, реши, че иска да изведе от експлоатация кораба - въпреки че около обекта има милиони барели петролни залежи.

Nobel Upstream, един от партньорите в съвместното предприятие на TotalEnergies, заведе дело срещу регулатора.

Към тази седмица съдия от Висшия съд заключи, че обемът на оставащия петрол и газ е „сравнително скромен“ и че регулаторът е отразил „съществеността на въглеродната неутралност“ при вземането на решения.

Тези находища сега ще бъдат затворени за постоянно, оставяйки данъчните приходи и възможностите за работниците блокирани в морето.

Колко други области, които биха могли да генерират 150 млн. паунда данъчни приходи и да осигурят 200 работни места, сега са изложени на риск от решения на Висшия съд?

Има шанс Nobel Upstream да обжалва това нелогичното съдебно решение, но отговорът на някои опозиционни британски партии би бил много прост: ако добивът на петрол или газ е икономически изгоден, той ще се осъществява.