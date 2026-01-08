Ще изчезнат ли европейските ски курорти заради затоплянето на климата?

Само няколко седмици преди церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина на 6 февруари пистите около „перлата на Доломитите“ са покрити със сняг. Туристите и скиорите обаче не винаги имат възможността да му се порадват.

Със затоплянето на климата снегът често е ограничен само до пистите и е предимно изкуствен. Това води до съответните икономически и екологични разходи, които се отразяват в цените на ски картите. За много европейци това прави зимните спортове все по-недостъпни, пише Euronews.

Как изменението на климата оформя Зимните олимпийски игри

Дори в известния италиански ски курорт в провинция Белуно изменението на климата прави снеговалежите по-редки, а температурите – по-високи. Това е проблем, който засяга цялата Алпийска дъга. Самият Международен олимпийски комитет (МОК) е признал въздействието на глобалното затопляне, причинено главно от изгарянето на въглища, петрол и газ.

Неизбежно географията на Олимпийските игри ще бъде засегната. От 1924 г. насам 21 места са били домакини на Зимните игри. Без бързи и драстични действия за борба с изменението на климата само четири от тези места ще бъдат подходящи до средата на века, според проучване от 2021 г., осъществено от от изследователи от Университета на Ватерло, Канада и публикувано в научното списание Taylor & Francis. Това са Лейк Плесид (САЩ), Лилехамер и Осло (Норвегия) и Сапоро (Япония).

Ако средната глобална температура се повиши с 4 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива до 2050 г. - най-лошият сценарий, проучването разкрива, че горещините и липсата на сняг ще направят невъзможно другите места да бъдат домакини на Олимпийските игри отново. До 2080 г. само японският ски курорт би могъл да го направи.

Дори ако Парижкото споразумение бъде спазено и глобалното затопляне се ограничи до максимум 2 градуса по Целзий, само девет „олимпийски“ места ще могат да бъдат домакини на спортното събитие отново през 2050 г. (и само осем през 2080 г.).

Кои европейски страни са най-зависими от зимните спортове?

Игрите обаче се провеждат само на всеки четири години и само за няколко седмици. За тези, които зависят от ски икономиката, тези проблеми са ежедневна реалност.

Зимният туристически сектор в Европа е реализирал оборот от приблизително 180 млрд. евро през 2022 г. Алпите заемат централно място в това отношение, а са и дом на някои от най-важните водни ресурси и безценно биоразнообразие в Европа.