Джакпотът на американската лотария Powerball стигна близо 1,7 млрд. долара

Джакпотът на американската лотария Powerball достигна близо 1,7 милиарда долара преди тегленето на Бъдни вечер, което го превръща в едно от лотарийните тегления с най-голяма потенциална печалба в американската история, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Никой не позна печелившата комбинация при предходното теглене, при което излязоха числата 3, 18, 36, 41 и 54, както и червеното число 7. Девет печеливши билета в цялата страна спечелиха награди от по 1 милион долара.

Ако утре някой познае печелившата комбинация, може да получи сумата от 1,7 милиарда долара, която да му бъде изплатена в продължение на 29 години, или да избере другата опция - да получи 781,3 милиона долара накуп след плащането на данъци. Това е четвъртият по големина джакпот в историята на лотарията.

Тегленето е насрочено за 22:59 ч. източноамериканско време (05:59 ч. в четвъртък българско време), като шансът за спечелване на джакпота е 1 на 292,2 милиона.

Най-големият джакпот в историята на лотарията в размер на 2,04 милиарда долара беше изтеглен на 7 ноември 2022 г. Победител тогава стана жителят на Калифорния Едуин Кастро, който след плащане на данъците получи малко под 1 милиард долара.

Лотарията Powerball се разиграва в 45 щата, столицата Вашингтон, Пуерто Рико и на Американските Вирджински острови.