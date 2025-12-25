Скъпите билети за Световното първенство обединяват футболните фенове в отчаянието

„Футболът обединява света“, гласи мотото на FIFA. Световната футболна федерация е направила известни стъпки в тази посока с политиката си за продажба на билети за Световното първенство, която предизвика почти всеобщо възмущение. Феновете може да имат основание да считат цените за турнира през 2026 г. за „монументално предателство“, тъй като в някои случаи те са 10 пъти по-високи от обещаното.

Но те не бива да се учудват. Пътят на футбола от културно достояние до търговска дойна крава продължава от десетилетия – и всеки, който очакваше организацията със седалище в Цюрих да промени това, може би е бил прекалено голям оптимист, пише Матю Брукър за Bloomberg.

Тази седмица FIFA, чието пълно име е Fédération Internationale de Football Association, отговори на негативните реакции, като заяви, че ще пусне в продажба билети на цена 60 долара за всеки мач от турнира следващото лято, който се организира съвместно от САЩ, Мексико и Канада. Това е символична отстъпка. По-евтините билети ще съставляват една десета от разпределените на отделните асоциации, като всяка от тях получава 8% от билетите за всеки мач, в който участват техните отбори. Така че тези по-евтини билети ще съставляват по-малко от 2% от общия брой.

Те все пак ще бъдат посрещнати от малцината щастливци, лоялни членове на асоциацията, които ще могат да гледат отбора си на живо, без да се налага да ипотекират къщата си. За останалите ситуацията е различна. Най-евтиният билет за един от груповите мачове на Англия е 202 долара – почти 10 пъти повече от базовата цена от 21 долара, посочена в тръжната документация, публикувана през 2018 г. Искате ли да присъствате на финала на 19 юли на стадион MetLife в Ню Джърси? Най-скъпият официален билет ще ви струва 8680 долара или повече от пет пъти повече от еквивалента за Катар 2022. За феновете от чужбина добавете и цената на полетите до Северна Америка и между градовете домакини – ето това е почивка, която банковата ви сметка ще запомни за дълго време.

Намаляването на цените от FIFA е признание, че организацията е подценила силата на реакцията на феновете. Но дали политиката по отношение на билетите е била търговска грешка? Очевидно не. Очевидната реакция срещу един прекалено скъп продукт е протест от страна на купувачите – и форумите във Великобритания наистина са пълни с коментари от разгневени футболни фенове, които призовават за бойкот на Световното първенство. Това няма да се случи. Досега FIFA е получила 20 млн. заявки за билети, а е едва във втората от трите фази на продажбите. Общият капацитет за 104 мача в 16 града е около 7 млн. места – без да се изваждат тези, запазени за официални лица и корпоративни спонсори. Този турнир вече е с много повече заявки, отколкото са местата.

Винаги е било така. САЩ са най-доходният и търговски развит спортен пазар. Продажбата на билети се счита за източник на приходи и не носи тежестта на социалните задължения, каквито има в традиционните футболни нации в Европа и Южна Америка. Освен това FIFA е на мисия за растеж. Организацията наложи значително разширено и домакинствано от САЩ Световно клубно първенство във вече пренаситен спортен календар това лято, което предизвика критики за поставянето на търговските интереси пред благосъстоянието на играчите. Все пак, събитието, спечелено от английския „Челси“, помогна да се подкрепи прогнозата на FIFA за 13 млрд. долара приходи за четиригодишния период до 2026 г. – скок от над 70% спрямо предходния период.

Защо една нестопанска организация трябва да се стреми към главоломно бърз растеж е добър въпрос. Но има и много други загадки около FIFA, като например защо тя все още се управлява като бананова република повече от десетилетие след прочистването от корупция, инициирано от САЩ? И защо ръководителят ѝ Джани Инфантино има толкова странно близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп? Инфантино връчи на Тръмп първата награда за мир на FIFA този месец – приз, за който не бяха публикувани критерии за номиниране, подбор или оценка. Правозащитни групи търсиха такива подробности, но без успех. В интервю през ноември на Американския бизнес форум в Маями Инфантино каза за Тръмп: „Всички трябва да подкрепим това, което прави, защото мисля, че се справя доста добре“, нарушавайки правилата на FIFA за политическа неутралност.

FIFA изпълва публикациите си с почит към инклузивитет, но политиката ѝ по отношение на билетите говори по-силно от корпоративния ѝ език в LinkedIn. Европейските и южноамериканските асоциации са по-съзнателни по отношение на корените на футбола и са по-склонни да определят политика за билетите, която запазва достъпа за феновете с по-ниски доходи. Но те нямат влияние. FIFA работи на принципа „една асоциация – един глас“, така че Кюрасао, с население от 155 хил. души, има същия брой гласове като Германия, с 84 хил. души. Контролът над ФИФА е въпрос на изграждане на подкрепа сред по-малките нации, които са по-зависими от нея, отколкото големите страни с богати на приходи професионални лиги.

Има повече от достатъчно хора, които могат и са готови да платят цените, определени от FIFA за Световното първенство през 2026 г. Отново, това не е изненада: Световното първенство през 1994 г., проведено в САЩ, постави рекорди по посещаемост, които все още не са подобрени – а футболът е много по-популярен там сега. Има всички основания да се очаква, че през 2026 г. ще има подобен успех.

Не всичко обаче е розово за FIFA. Когато изтласкате феновете с по-ниски доходи, губите страстта и племенната лоялност, които за много хора правят футбола толкова привлекателен за гледане. Разходите не са единствената причина, поради която чуждестранните фенове може да искат да стоят настрана – фактор е и общото нарастване на враждебността на американското правителство към чужденците. Ако всичко това ви притеснява, направете това, което планира да направи този колумнист: останете си вкъщи и гледайте мача по телевизията.