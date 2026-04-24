"Левски" има нов собственик и проект за нов стадион за 120 млн. евро

ПФК "Левски" и архитектурно-инженерната компания ИПА представиха днес концепция за новия стадион „Георги Аспарухов“.

Очаква се общата инвестиция в проекта да бъде около 120 млн. евро, става ясно от съобщение на сайта на футболния клуб.

Проектът предвижда цялостна трансформация на стадион „Георги Аспарухов“ в съвременно, многофункционално спортно съоръжение. Амбицията е стадионът да покрива изискванията за IV категория на УЕФА, което ще даде възможност на София и България да приемат футболни срещи от най-висок международен ранг.

Капацитетът на стадиона ще бъде 24 718 места, съгласно изискванията на БФС, и 23 032 места съгласно изискванията на УЕФА.

Съоръжението ще бъде проектирано и като многофункционално пространство, което ще може да приема и други големи събития, включително концерти с капацитет до 40 хил. души.

Проектът залага на използването на висококачествени материали, енергийно ефективни системи и устойчиви строителни решения.

Конструктивното решение включва монолитно изпълнение на сектор „А“, сглобяеми елементи за секторите „Б“, „В“ и „Г“, както и покривна конструкция със стоманени ферми. Предвидено е стадионът да бъде изцяло покрит с козирка, изпълнена с материали, които осигуряват оптимални условия за естествено ослънчаване на терена.

Очакванията са строителните дейности да започнат през пролетта на 2027 г., а стадионът да бъде готов през 2029 г.

Нов собственик

Също днес „Левски“ обяви, че има подписано споразумение за промяна в структурата на собствеността и придобиването на мажоритарния пакет от акции. Новият мажоритарен собственик на ПФК „Левски“ АД е Атанас Бостанджиев, основател и главен изпълнителен директор на инвестиционната компания Gemcorp Capital.

Преди да основе Gemcorp през 2014 г., Бостанджиев е главен изпълнителен директор на VTB Capital UK, където играе ключова роля в изграждането на международна платформа за капиталови пазари, с офиси в Европа, САЩ, Близкия изток, Африка и Азия. По-рано в кариерата си той е партньор в Goldman Sachs в Лондон, където е съръководител на бизнеса на компанията на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Започва професионалния си път в Merrill Lynch във Франкфурт през 1998 г.

Наско Сираков остава в ПФК „Левски“ в ролята на президент, но вече няма да бъде акционер в дружеството, става ясно още от съобщението на сайта на клуба.

Новият мажоритарен собственик поема и ангажимент за инвестиции в спортно-техническото развитие на представителния отбор, както и в разширяването и подобряването на инфраструктурата, свързана с развитието на детско-юношеския футбол, и други ключови за клуба направления.