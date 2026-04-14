Инвеститорите свиват прогнозите си за растеж най-рязко за последните четири години

Международните инвеститори, които се борят с последиците от войната на САЩ и Израел в Иран, са намалили очакванията си за икономически растеж с най-голям процент за последните четири години. Това сочи най-новото проучване на Bank of America Corp. сред фондовите мениджъри, цитирано от Bloomberg.

В същото време очакванията за инфлацията са на най-високото си ниво за последните почти пет години, пишат в своя доклад стратезите на BofA начело с Майкъл Хартнет. Общото настроение сред инвеститорите е най-песимистичното от юни миналата година.

Конфликтът в Близкия изток, който започна на 28 февруари, предизвика рязък скок в цените на петрола и природния газ. Това засилва опасенията, че по-високите енергийни разходи ще отслабят растежа и ще накарат централните банки да повишат лихвените проценти, за да се борят с растящите цени. Пазарите бяха подложени на силни колебания, докато инвеститорите следяха последните новини за усилията за успокояване на напрежението.

Проучването е проведено между 2 и 9 април сред 170 участници, управляващи активи на стойност 511 млрд. долара. Три четвърти от инвеститорите са отговорили преди обявяването на временното примирие между Вашингтон и Техеран, посочва BofA.

Според проучването очакванията за глобалния растеж бележат най-голям спад от март 2022 г. насам, няколко дни след руската инвазия в Украйна. Въпреки това американският широк пазарен индекс S&P 500 възстанови загубите си, причинени от войната, в понеделник, докато показателят Nasdaq 100 е напът да отбележи най-дългата си поредица от ръстове от 2021 г. насам.

„Макроикономическите очаквания на инвеститорите и цените на акциите в САЩ отново се разминават“, пише Майкъл Хартнет.

Според проучването седем от всеки десет анкетирани все още смятат, че рецесия е малко вероятна, а мнозинството продължава да очаква „меко кацане“ на световната икономика като най-вероятния сценарий.