Южнокорейският индекс Kospi записа най-добрия си месец от 28 години

Индексът Kospi в Южна Корея регистрира най-силния си месечен ръст от януари 1998 г. насам - почти 31%, подкрепен от скок в цената на технологичните акции.

Основният двигател на ръста е оптимизмът около бума на изкуствения интелект (AI), като гигантите в сферата на полупроводниците SK Hynix и Samsung Electronics водят подема. Техните акции са поскъпнали със съответно 60% и 35% за месеца, предаде CNBC.

Този рязък ръст идва на фона на спадове в по-широкия Азиатско-Тихоокеански пазар в четвъртък, включително и на Kospi, под натиск от поскъпването на петрола до 4-годишен връх, преди частично възстановяване на пазарите, заради опасения от потенциални нови военни действия на САЩ срещу Иран.

Бенчмаркът затвори с понижение от 1,38% до ниво от 6598,8 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq загуби 2,29% до ниво от 1192,35 пункта.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия изтри 0,24% до 8665,8 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 1,06% до 59 284,92 пункта, а по-широкият показател Topix - с 1,19% до 3727,21 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,3% до 25 773,06 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай остана без промяна на ниво от 4807,31 пункта.

По-рано Axios съобщи, позовавайки се на пожелали анонимност източници, че Централното командване на САЩ ще представи на американския президент Доналд Тръмп планове за възможни военни действия срещу Иран.

Преди това Тръмп отхвърли предложение на Техеран за повторно отваряне на Ормузкия проток, което подсказва, че морската блокада ще остане в сила до постигане на по-широко споразумение около ядрената програма на азиатската държава.