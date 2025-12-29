От тухли към блокчейн - как цифрови долари може скоро да променят имотите в света

Цифровите валути като биткойн, които отдавна са свързани с нестабилна търговия и спекулативни финанси, все по-често се разглеждат за по-утилитарна роля в един от най-старите и най-слабо цифровизирани класове активи – недвижимите имоти. От трансгранични покупки на имоти до уреждане на плащания и наеми, привържениците твърдят, че валутите, базирани на блокчейн, в крайна сметка може да рационализират трансакциите, които днес остават бавни, фрагментирани и скъпи, пише онлайн изданието World Property Journal.

Имотите са особено изложени на недостатъците на старата финансова инфраструктура. Имотните сделки често включват множество посредници, ръчни процеси по откриване на ескроу сметка, пречки, свързани с юрисдикцията, и международни банкови преводи, чието уреждане може да отнеме дни или седмици. За глобалните инвеститори разходите за обмяна на валута и контролът върху капитала допълнително усложняват участието. Тези неефективности предизвикаха нова вълна от експерименти с цифрови валути, предназначени специално за имоти, а не за общи потребителски плащания.

Една от нововъзникващите концепции е използването на стейбълкойни – цифрови токени, обвързани с традиционните валути, като средство за сетълмент при имотни сделки. Теоретично стейбълкойн, обезпечен с долар, може да функционира като цифрово парично средство, което позволява на купувачи, продавачи, кредитори и доставчици на услуги да прехвърлят средства незабавно, с пълна проследимост и без излагане на ценова волатилност.

Често цитиран пример е TransactionCOIN, нововъзникващ стейбълкойн, обезпечен с щатски долар, проектиран специално за сделки с недвижими имоти. За разлика от криптовалутите, чиято стойност варира, TransactionCOIN ще бъде изцяло обезпечена с резерви в щатски долари и ще се използва предимно за плащания, ескроу сметки и разплащания през целия жизнен цикъл на недвижимите имоти. На практика това може да означава депозити за сериозно намерение, поставени в блокчейна, автоматично освобождаване на средствата от сделката при изпълнение на договорените условия или разплащане на наеми и ипотеки в реално време, а не чрез банкови системи, които обработват трансакциите на партиди.

Последствията надхвърлят продажбата на отделни имоти. Трансграничните инвестиции в недвижими имоти – вече пазар за трилиони долари, биха могли да претърпят съществени промени, ако капиталът може да се движи безпрепятствено, като остава деноминиран в долари. Инвеститорите в Азия и Близкия изток например, биха могли да инвестират средства в американски или европейски активи без да се налага да преминават през кореспондентски банки или да обменят валута, като същевременно запазват експозицията си в долари. Поддръжниците твърдят, че това би могло да разшири базата от инвеститори в света и да понижи капиталовите разходи за собствениците на имоти.

Стейбълкойните се пресичат и с друга развиваща се тенденция – токенизацията на имоти. Токенизацията се отнася до представянето на интересите на собствениците, дългове и потоци от доходи като цифрови токени, които могат да се емитират, търгуват и уреждат в блокчейн мрежи. Въпреки че концепцията привлича вниманието от години, предизвикателствата, свързани с ликвидността и сетълмента, ограничиха нейното възприемане.

Тъкмо тук проекти като RealEstateCOIN, управляван от изкуствен интелект глобален фонд за недвижими имоти, предложен от World Property Bank, привлича вниманието. Концепцията на фонда предвижда институционално ниво на експозиция към токенизирани дългови, капиталови, кредитни и деривативни инструменти на имоти на глобалните пазари. Разпределението на портфейла и управлението на риска ще се управляват от системи, задвижвани от изкуствен интелект, като емитирането и търговията ще се извършват на нововъзникващите борси за недвижими имоти като World Property Exchange и други съществуващи първокласни криптоборси.

В този модел стейбълкойн като TransactionCOIN служи като свързваща тъкан на екосистемата, действайки като местна валута за сетълмент при покупка и продажба на RealEstateCOIN и други институционални токени за недвижими имоти, разпределяне на доходи от наеми или дивиденти и изплащане на капитала на инвеститорите. Чрез стандартизиране на сетълмента около единен цифров долар поддръжниците твърдят, че системата може да намали оперативната сложност, като същевременно повиши прозрачността както за инвеститорите, така и за регулаторите.

Ипотечното финансиране, частните кредити и дълговите пазари, свързани с недвижимите имоти, представляват друг възможен случай на употреба. Процесите по отпускане, обслужване и изплащане на кредити остават в голяма степен ръчни и географски изолирани. Цифровите валути биха могли да позволят почти незабавно финансиране на кредити, автоматизирани плащания на лихви и главница, както и отчитане в реално време за инвеститорите в инструменти, обезпечени с ипотеки. За кредиторите това би могло да се превърне в по-бърз оборот на капитала, а за кредитополучателите – в по-бърз достъп до финансиране.

Оперативните плащания представляват по-постепенно, но вероятно по-непосредствено приложение. Управителите на имоти, предприемачите и собствениците се занимават с периодични плащания към изпълнители, доставчици на комунални услуги, застрахователни компании и данъчни власти. С помощат на програмируеми цифрови долари тези плащания биха могли да бъдат автоматизирани, незабавно съгласувани и записани по неизменен начин, което би намалило административните разходи и спорове.

Все пак все още съществуват значителни препятствия. Яснотата на регулаторната рамка варира значително в зависимост от юрисдикцията, а сделките с имоти са сред най-строго регулираните финансови дейности в света. Всяка цифрова валута, използвана в голям мащаб, ще се нуждае от строги контролни механизми за установяване на самоличността на клиентите и противодействие на изпирането на пари, ясни рамки за управление и прозрачно управление на резервите. Приемането от институциите вероятно ще зависи по-малко от технологичната новост и повече от доверието, спазването на правилата и интеграцията в съществуващите правни системи.

Поддръжниците на цифровите валути, съсредоточени върху недвижимите имоти, твърдят, че целта не е да се заобиколят регулациите, а да се модернизират. Според тях чрез вграждането на правилата за съответствие директно в програмируеми платежни системи, регулаторите биха могли да получат по-добра видимост на трансакцията, а не по-малка.

С напредването на концепции като TransactionCOIN и RealEstateCOIN към внедряване и по-шиноко приложение става все по-ясно, че дискуцията около цифровите валути в сектора на недвижимите имоти се променя. Вместо спекулативна търговия фокусът се измества към дигиталната инфраструктура – как се движат, уреждат и отчитат парите в най-големия клас активи в света – имотите.

„Ако тази промяна продължи, цифровите валути може да не заменят традиционното финансиране на недвижимите имоти за една нощ. Но те биха могли тихо и кротко да се превърнат в релсите под него, пренасочвайки цифрово трилиони долари годишно и променяйки начина, по който имотите се купуват, продават, отдават под наем, финансират и управляват финансово в световен мащаб“, коментира Майкъл Герити, основател на World Property Bank.