"КонтурГлобал" се отказва от соларната си централа в Маришкия басейн заради разходите

Високите разходи за присъединяване и невъзможността да се изпълни проекта навреме са накарали "КонтурГлобал", която е собственика на ТЕЦ "Марица Изток 3", да се откаже от плановете си да построи соларна централа, която трябваше да бъде изградена в землищата на селата Искрица и Медникарово в община Гълъбово.

Това стана ясно от подаденото от "КонтурГлобал Марица Солар" заявление за отказ от лиценз за производство на електроенергия, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) през лятото на 2024 година. В него се предвижда изграждането на фотоволтаична централа с капацитет от 75,3 мегавата с вградена батерия за съхранение на електроенергия.

Допълнително условие обаче е изграждането на повишаваща подстанция 33/400 киловолта, която да осигури връзката към мрежата от 400 киловолта на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Строителството на обектите е трябвало да започне още през август 2024 година, но година по-късно това не се е случило и от компанията отбелязват, че няма да успеят да се справят с поставения краен срок за реализация - края на март 2026 година.

От енергийния регулатор уточниха, че процедурата за искане за прекратяване на лиценза преди крайния срок предвижда анализ дали няма да възникне проблем при снабдяването на крайните клиенти с топлинна и електрическа енергия, както и да възникне проблем с националната сигурност, тай като енергийните съоръжения са елемент от нея. Тъй като централата още не е построена, не възникват такива заплахи и от КЕВР не виждат причина отказът от лиценз да не бъде допуснат.

Искането беше разгледано днес (29 октомври) на открито заседание в комисията. Председателят Пламен Младеновски определи датата 5 ноември за закрито заседание, на което ще бъде взето окончателното решение по искането на "КонтурГлобал Марица Солар".