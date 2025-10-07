IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Мария Трифонова: Мит е, че соларните панели се строят на земеделска земя

Инсталираните соларни мощности у нас са колкото четири ядрени реактора, коментира икономистът

13:35 | 07.10.25 г. 8
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Енергийната инфраструктура става все по-видима и у нас се зараждат всякакви митове, свързани с възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), каза д-р Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" пред БГНЕС.

Според нея един от най-широкоразпространените митове, свързани със соларната енергия, е че панелите се инсталират върху земеделски земи. "Много е трудно да промениш статута на една първокласна земеделска земя", казва тя и допълва, че повечето проекти се реализират върху земи, които не се използват за земеделски нужди, но хората се притесняват.

Това е причината за по-ниското социално приемане на зелените технологии у нас. Експертът беше категорична, че в България сме пропуснали и възможността да бъдат включени хората в зеления преход. В други държави това се случва чрез соларните панели, които стават все по-евтини и се инсталират на покривите на сградите. Хората участват в процеса по позеленяване със своите инвестиции, допълни още Трифонова.

Увеличаването на дела на зелената енергия в системата е предизвикателство за баланса, но в същото време цените на оборудването падат, а конвенционалните енергийни мощности като ТЕЦ или ядрени централи, стават все по-скъпи и бавни за реализация.

"През последните 20 години цената на фотоволтаичните панели е спаднала над 10 пъти, а при вятъра е малко по-специфично, защото тези проекти много зависят от конкретната локация", каза Трифонова. При вятърните паркове цените на оборудването са намалели 4-5 пъти за последните 20 години.

По данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) инсталираните соларни панели в България са с капацитет за производство от около 4000 гигавата. Това са четири ядрени реактора, изчисли Трифонова и допълни, че вече има нов тип инвеститори – големи комерсиални проекти, комбинирани с батерии, които работят изцяло на пазарен принцип. Ситуацията днес е много по-различна от 2012-2015 година, когато секторът разчиташе на стимулите от държавата, отбеляза още икономистът.

Последна актуализация: 13:35 | 07.10.25 г.
Мария Трифонова соларни панели зелена енергетика
8
rate up comment 10 rate down comment 0
Nabludatel11
преди 42 минути
Ти да видиш....Ние слепи ли сме, бе жена?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 3 rate down comment 10
zelka007turbo
преди 1 час
Най-накрая , имаме победител-математик ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 13 rate down comment 1
evlogi
преди 2 часа
Всъщност инсталираните мощности са над 5 гв, колкото 5 реактора, но енергията,която ще произведат за настоящата година , се очертава да е доста по-малко от тази на ЕДИН реактор.Мощността сама по себе си няма особено значение, важно е колко енергия може да произведе..В момента (15:02 часа) например въпросните над 5 гв солари едва подават 0.3 гв към мрежата и още 0.2 гв към батериите...За годината в нашите условия един гв ФВ произвежда около 1.3 твтч енергия, а 1 ядрен гигават около 8 твтч...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 8 rate down comment 6
Aлexaндpo
преди 3 часа
До: zelka"00" - ти си предостатъчен, от други Ентелекти немаме нужда.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 14 rate down comment 4
Aлexaндpo
преди 3 часа
Мит е и, че тази персона е преподавател д-р в университет! Язък за студентите.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 9 rate down comment 18
zelka007turbo
преди 3 часа
Няма ли някой форумен енергиен инетелект да сподели колко са ФЕЦ в момента в ЕСО , и да добави кратък коментар ?! Ми само общи приказки ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 20 rate down comment 4
Alex Silver
преди 3 часа
Ама разбира се. Ква земледелска земя? Земята не е за обработка, защото се изтощава. А панелите я пазят от прегряване. И особено добро е, като се изсекат старите гори, които само пречат на нопмалния бизнес. Вярно, че после тръгват порои по нанадолнището, ама то е, защото валят дъждове, което не е нормално за тия ширини.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 22 rate down comment 4
cyclop
преди 3 часа
Да де. Както е мит, че се строят хотели в деретата върху засипани реки. Само ако вярвате на медиите ще преборим митовете и конспирациите
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
