Мария Трифонова: Мит е, че соларните панели се строят на земеделска земя

Енергийната инфраструктура става все по-видима и у нас се зараждат всякакви митове, свързани с възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), каза д-р Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" пред БГНЕС.

Според нея един от най-широкоразпространените митове, свързани със соларната енергия, е че панелите се инсталират върху земеделски земи. "Много е трудно да промениш статута на една първокласна земеделска земя", казва тя и допълва, че повечето проекти се реализират върху земи, които не се използват за земеделски нужди, но хората се притесняват.

Това е причината за по-ниското социално приемане на зелените технологии у нас. Експертът беше категорична, че в България сме пропуснали и възможността да бъдат включени хората в зеления преход. В други държави това се случва чрез соларните панели, които стават все по-евтини и се инсталират на покривите на сградите. Хората участват в процеса по позеленяване със своите инвестиции, допълни още Трифонова.

Увеличаването на дела на зелената енергия в системата е предизвикателство за баланса, но в същото време цените на оборудването падат, а конвенционалните енергийни мощности като ТЕЦ или ядрени централи, стават все по-скъпи и бавни за реализация.

"През последните 20 години цената на фотоволтаичните панели е спаднала над 10 пъти, а при вятъра е малко по-специфично, защото тези проекти много зависят от конкретната локация", каза Трифонова. При вятърните паркове цените на оборудването са намалели 4-5 пъти за последните 20 години.

По данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) инсталираните соларни панели в България са с капацитет за производство от около 4000 гигавата. Това са четири ядрени реактора, изчисли Трифонова и допълни, че вече има нов тип инвеститори – големи комерсиални проекти, комбинирани с батерии, които работят изцяло на пазарен принцип. Ситуацията днес е много по-различна от 2012-2015 година, когато секторът разчиташе на стимулите от държавата, отбеляза още икономистът.