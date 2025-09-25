Ядреният ренесанс закъсня - зелените мощности не оставят място за реактори

През 2024 година производството на електроенергия от ядрените реактори достигна рекордните 2667 тераватчаса, но в новите енергийни системи вече няма място за ядрени централи, се казва в годишния доклад на Световната ядрена асоциация. През последните десетилетия логиката на системите се промени значително и се насочи основно към възобновяеми енергийни източници - соларни панели, вятърни паркове, батерии и т.н. Сега е много трудно в тях да бъдат интегрирани ядрени реактори, смятат експертите.

Според тях от икономическа и от технологична гледна точка ядрените централи не могат да предложат толкова гъвкаво производство, че да интегрират своето постоянно производство към нестабилността на зелените мощности. Те например не могат да покрият дисбаланса между пиковете на соларните панели.

А соларните панели в Европа се увеличават съществено и делът им в енергийните миксове започва да доминира. През юни соларните панели бяха основен енергоизточник за държавите от ЕС, осигурявайки 22,1% от търсенето на електроенергия. Според ядрените експрети това е не просто обещание, а доказателство, че зелената енергетика продължава да се развива устойчиво и да изпълнява заложените от енергийния преход цели.

Затова и оператори на електропреносни мрежи коментират, че от ключово значение в момента е да бъде намерено адекватно решение за съхранение на енергията - батерии и ПАВЕЦ.

Но ядрената енергетика все пак има бъдеще и то е свързано с новите технологии - малките модулни реактори например могат да бъдат елемент от новата енергийна система. За това обаче е нужно те да бъдат част от енергийния преход и да се впишат в целите за енергийна ефективност, в умните мрежи и системите за съхранение.

Засега малките реактори все още са хипотеза, без ясна времева рамка за реализация и разходи, посочват обаче от Световната ядрена асоциация. За сметка на това 91% от новите проекти за възобновяемите енергийни мощности са по-евтини от централите, използващи изкопаеми горива, а 87% от новите енергийни мощности, изградени през последните 10 години, са зелени.

Според заключенията на доклада това означава, че в основата на глобалната енергийна система са ВЕИ, а ядрената енергетика, ако успее да намери място, ще е просто едно допълнение.

Какво сочи статистиката

През 2024 година са били изградени седем нови ядрени реактора, а четири са били затворени. Това означава, че към края на миналата година капацитетът на ядрените централи по света е достигнал рекордните 369,4 гигавата. Но още до средата на 2025 година отново намалява до 368,7 гигавата, тоест с малко повече от един голям реактор.

Към края на първото полугодие на 2025 година 31 държави управляват ядрена централа, с една по-малко спрямо 2024 година, след като Тайван затвори и последния си работещ реактор през май 2025 година. 33 блока са в студен режим, включително и шестте реактора на Запорожката АЕЦ в Украйна, окупирани от Русия.

По-малко държави строят нови ядрени мощности - 11, или с две по-малко спрямо средата на 2024 година. Строят се 63 нови реактора, което е с 5 повече, но само един от тях е извън Китай. От тях за 22-26 реактора има данни за закъснения в графика на изграждане, за част от тях става въпрос за поредното удължаване.

Само три са компаниите, които строят нови мощности - руската "Росатом", китайската CNNC и френската EDF.