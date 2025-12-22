КЗК потвърди четири от решенията на Столична община по обществената поръчка за чистота

Комисията за защита на конкуренцията потвърди четири от решенията на Столична община по обществената поръчка за сметопочистване и извозване на отпадъци в София и върна една от позициите за преразглеждане, съобщи на сайта си независимата институция.

Обществената поръчка беше разделена на седем обособени позиции, групирани по административни райони, като по пет от тях има постановени решения на Столична община, за четири процедурите са прекратени и за една има избор на изпълнител. В КЗК са постъпили седем жалби от участници по обществената поръчка на Столична община за събиране и транспортиране на отпадъци.

По две от обособените позиции има избрани изпълнители, решенията са в срок за обжалване, но към момента няма постъпили жалби в Комисията.

По четири от обжалваните позиции КЗК остави без уважение подадените жалби и потвърди решенията на възложителя за прекратяване на процедурите, а по една – връща процедурата на общината за преразглеждане.

Комисията разгледа жалбите срещу решенията на общината за прекратяване на позиция №1 (район „Средец“) – от консорциум „Чистота Средец“ и „Зауба“ ЕАД, и на позиция №7 (райони „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица-център“) – от консорциум „Почистване Триадица“ и „Еко Ресурс-Р“ ООД.

Комисията остави жалбите без уважение, след като установи несъответствие на техническите предложения на отстранените участници с изискванията на възложителя.

КЗК също така прие, че прекратяването на процедурата е надлежно мотивирано от възложителя с невъзможността за осигуряване на ефективност при разходване на публични средства. Столична община е изложила мотиви, че ценовите предложения на единствените класирани участници по двете позиции надвишават в пъти стойността на прогнозните единични цени, съобразени с предвидените стойности за тези дейности в одобрената план-сметка за 2025 г. на общината.

Със същите аргументи Комисията остави жалбата на Консорциум „Почистване Триадица“ по позиция №6 (райони „Люлин“ и „Красно село“) без уважение и потвърди решението на възложителя за прекратяването ѝ.

Комисията остави без уважение и жалбата на консорциум „Чистота Средец“ по позиция №3 (райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“), като установи, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя и при липсата на нито една подходяща оферта прекратяването на процедурата от възложителя е правилно и законосъобразно.

По обособена позиция №4 (райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) КЗК уважи жалбите на двамата отстранени участника - „Нелсен-чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ ЕООД, поради това, че съществена част от аргументите на зам.-кмета на Столична община не кореспондира с доказателствата по преписката, като посочените в решението на възложителя части от техническите им оферти съответстват на изискванията на възложителя.

Част от съображенията на възложителя са лишени от конкретика и Комисията приема, че в този случай е необходимо надлежното им доказване, каквото е и становището на Агенцията за обществени поръчки още при обявяването на поръчката.

Що се отнася до класирания на първо място участник „Норм изи еко София“ ДЗЗД (с участници в него „Изи Еко Клийн“ ЕООД и „Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети – клон София, клон на чуждестранен участник), КЗК установи липса на право на клона на чуждестранния търговец да участва самостоятелно в процедури за възлагане на обществени поръчки в България и липса на представителна власт на клона самостоятелно да сключва договори за дружество по Закона за задълженията и договорите. Решението на възложителя е отменено, а процедурата се връща на Столична община за преразглеждане.

По обществената поръчка за зимно поддържане на пътища в природен парк „Витоша“, КЗК се произнесе по жалба на „Консорциум Еко Сфера 2025“ ДЗЗД. Комисията остави жалбата без уважение, като прие, че изложената от жалбоподателя информация относно ценовата обосновка е недостатъчна и недоказана.

В същото време, КЗК установи, че възложителят е аргументирал в достатъчна степен приемането на ценовата обосновка на определения за изпълнител участник, като отчита икономическите особености на услугите, избраните технически решения, очаквания обем дейности и ресурсната обезпеченост, в съответствие със спецификата на поръчката и изискванията на закона.

Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.