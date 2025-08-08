Нови фирми, сред които и чуждестранни, участват в поръчките за чистота в София

Обществените поръчки на Столична община за сметопочистването и извозването на отпадъци в София са привлекли силен интерес, като общо 15 оферти от 11 различни фирми (някои в консорциуми) са били подадени за седемте обявени позиции. Участва фирма от чужбина, както и няколко по-малки, които досега не са участвали в сметопочистването на столицата, съобщава пресцентърът на общината.

„За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците. Това е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката, и от доверието, което бизнесът има, че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо”, заяви кметът на София Васил Терзиев.

За пет от обявените позиции, чийто срок изтече вчера, са подадени общо 13 оферти от единайсет различни фирми (някои в консорциуми).

За зони 1 и 7, за които към момента има по един кандидат, Столична община удължи срока с две седмици (14 календарни дни от обявяването им в ЦАИС), за да се гарантира конкуренция.

„При подготовката на тези поръчки нашият основен стремеж беше да създадем условия, които да гарантират в максимална степен подобряване на услугата оттук насетне,” коментира Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология. „Вярваме, че прозрачните и строги изисквания са единственият път към по-чиста София и по-добър живот за всички нас. Високият интерес от страна на бизнеса показва, че сме на прав път”, допълва тя.

Новите договори, които ще бъдат валидни до 2030 г., въвеждат редица ключови промени. Сред основните акценти са увеличените санкции за неизпълнение, които са от два до десет пъти по-високи от досегашните, и облекченият режим за тяхното налагане. Договорите задължават фирмите да въведат и умна система за автоматичен контрол, която включва сензори, камери и бордови компютри, премахвайки възможността за злоупотреби.

Освен това новите поръчки изискват повече механизирано чистене, включително миене на улиците с по-високо налягане на водата, както и повече техника за снегопочистване на тротоари и малки улици. Гаранциите за изпълнение вече ще бъдат единствено банкови, с увеличен размер от 1% на 2% от стойността на договора, с което се осигурява надеждна защита на обществения интерес.

Комисия от експерти на Столична община и Столичния инспекторат вече е започнала работа по подадените оферти. Процесът ще премине през три основни етапа:

· Първоначална проверка за съответствие на кандидатите с изискванията на поръчката.

· Подробна оценка на това как фирмите планират да изпълнят услугата и какви решения предлагат.

· Анализ на предложените в офертите цени за всяка от дейностите и тяхната съпоставимост с качеството на услугата.

Столична община очаква до края на октомври процесът да приключи с успешно избрани изпълнители за всяка от зоните.