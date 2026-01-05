Кашкари от Фед: Лихвите може би са доста близо до неутралното ниво в момента

Лихвените проценти в САЩ вероятно са близо до неутрално ниво за американската икономика в момента, като оставя на новите данни да определят следващите действия на централната банка по отношение на паричната политика. Това заяви председателят на Федералния резерв в Минеаполис Нийл Кашкари, цитиран от Bloomberg.

„През последните няколко години продължавахме да мислим, че икономиката ще се забави, но тя се оказа много по-устойчива, отколкото очаквах“, посочи централният банкер, който тази година се връща в редиците на имащите право на глас членове на Фед.

„Това ми подсказва, че паричната политика не трябва да оказва толкова силен натиск върху икономиката. Моето предположение е, че в момента сме доста близо до неутралното ниво“, каза той.

Представители на Фед вече сигнализираха, че вероятно ще задържат лихвените проценти без промяна този месец след три поредни понижения в края на 2025 г. Повечето членове на Фед все пак предвиждат допълнителни намаления, тъй като инфлацията се забавя, но са разделени по въпроса кога и до колко да се облекчи паричната политика, както показва протоколът от заседанието миналия месец.

Икономическите данни, публикувани след заседанието на Фед през декември, показаха, че безработицата е достигнала 4,6% през ноември - най-високото ниво от 2021 г. В същото време потребителските цени са се повишили с по-слаб от очаквания темп, което подкрепя аргументите за ново понижаване на лихвените проценти. Но икономиката също така отбеляза най-бързия си тримесечен растеж за последните две години, което засилва опасенията, че инфлацията може да се възроди.

„Просто трябва да съберем повече данни, за да видим коя е по-голямата сила - инфлацията или пазарът на труда - и тогава ще можем да преминем от неутрална позиция към необходимата посока“, каза още в понеделник Нийл Кашкари.

„Рискът от ускорена инфлация е постоянен - ефектите от митата ще се отразяват в цялата система в продължение на няколко години - докато според мен съществува риск безработицата да скочи оттук нататък“, добави той.