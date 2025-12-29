IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Китай намалява препродажбата на втечнен газ на фона на падащите спот цени

21:08 | 29.12.25 г.
Намаляващите цени на природния газ на европейските пазари направи по-малко привлекателни препродажбите от страна на китайски компании, показват данни на Kpler, цитирани от Bloomberg. Според тях през ноември и декември Китай увеличава покупките - в последния месец на годината те ще достигнат до 7,17 млн. тона.

В първите 10 месеца на 2025 година имаше спад на вноса, който достигаше до 12% на годишна база. Причината е увеличеният местен добив и на доставките на тръбен газ от Русия. Много китайски компании препродаваха договорените преди години при изгодни цени товари. Сега обаче падащите цени на газа направиха тези сделки по-малко привлекателни.

От началото на декември цената на природния газ на нидерландската борса TTF се движи в диапазона 26-28 евро за мегаватчас, което е най-ниското ниво от години.  Според данните на анализатори на петролните пазари вносът на втечнен газ достига средно 228 хил. тона на ден в последните 30 дни, което е с 30% повече спрямо средното ниво за последните пет години.

По този начин европейските страни компенсират по-ниските резерви от газ, които натрупаха през лятото. В момента пълни са около 64% от капацитета на газохранилищата в Европа, сочат данните на Gas Infrastructure Europe. За България те показват, че газохранилището в Чирен е пълно до около 70% от капацитета си.

Ниските цени насърчават Китай да търси втечнения газ и плановете са през 2026 година да увеличи покупките с 9%, сочат още данни на Bloomberg.

Последна актуализация: 21:08 | 29.12.25 г.
втечнен газ икономиката на Китай TTF цена на газа
