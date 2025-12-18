Азия не купува повече енергопродукти от САЩ въпреки натиска на Тръмп

През 2025 година азиатските страни купуват по-малко петрол, въглища и втечнен газ от САЩ въпреки натиска, който оказва американският президент Доналд Тръмп, пише в коментар колумнистът на Ройтерс Клайд Ръсел. Основната причина е Китай, който през тази година започна да намалява вноса от САЩ, след като новата администрация в Белия дом наложи по-високи мита за китайските стоки.

След преговори и срещи в момента митата за вноса от Китай са средно 47,5%, сочат още данните на Ройтерс.

Петрол

По данни на пазарните наблюдатели в Kpler вносът на петрол от Азия през 2025 година намалява до 1,43 млн. барела дневно, което е видимо отстъпление от миналогодишните 1,56 млн. барела и рекордните 1,65 млн. барела през 2023 година.

Основен вносител на американския петрол в Азия се оказва Южна Корея, която беше принудена да се съгласи да купува повече американски стоки, подписвайки търговско споразумение. Но дори и делът на Сеул се увеличава минимално - до 470 хил. барела дневно спрямо 465 хил. барела през 2024 година.

Япония записва двоен ръст на вноса, но пък нейният дял в общия азиатски внос не е толкова голям - 84,5 хил. барела дневно. През 2024 година в страната са влизали по 34 хил. барела американски петрол на ден.

Данните за Китай сочат, че вносът на американски петрол намалява с 84% до 38,3 хил. барела дневно.

Втечнен газ

Значително е намалението и по отношение на вноса на втечнен газ в Китай - намалението е от 94% до 250 хил. тона.

Като цяло вносът на втечнен газ от САЩ, които се превърнаха във водещ износител, в Азия намалява до 19 млн. тона спрямо 29,8 млн. тона през миналата година. Япония е най-големият вносител с 4,49 млн. тона, но дори и там има значително намаление - през 2024 година Токио купи 6,5 млн. тона втечнен газ от САЩ.

Почти наполовина намалява и вносът на американски втечнен газ в Индия - до 2,9 млн. тона, показват още данните на Kpler. Отношенията между Индия и САЩ се обтегнаха доста през есента, след като Вашингтон наложи мита в размер на 50% върху вноса на индийски стоки в опит да спре Ню Делхи от покупките на руски петрол.

Въглища

Индия все пак е най-големият пазар на американски въглища в Азия - с дял от 61% от целия внос, или 21,7 млн. тона. Това обаче е много лош сигнал за САЩ, ако отношенията им с Индия се влошат през 2026 година.

Това може да изглежда малко разочароващо, но от друга страна САЩ няма да се справи с доставките, ако всички държави, на които американският президент оказва натиск чрез митата и други политики, решат да изпълнят ангажиментите си. Европа например има да купува енергоресурси за 250 млрд. долара годишно и още при подписване на търговската сделка през лятото, анализатори коментираха, че Вашингтон няма капацитета да достави тези количества.