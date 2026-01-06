Оптимизмът около свалянето на Мадуро продължава да владее Wall Street*

Основните американски борсови индекси стартират сесията с ръстове, подкрепени от силното представяне на технологичните акции, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,29% до 49 120,66 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита ръст от 0,34% до 6925,42 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се покачва с 0,38% до 23 484,43 пункта.

Акциите на Nvidia поскъпват с близо 2%, докато цената на книжата на Amazon се повишава с 2,14%.

Dow приключи последната сесия на рекордно ниво, след като САЩ свалиха от власт венецуелския лидер Николас Мадуро през уикенда, а президентът Доналд Тръмп насърчи големи инвестиции от американски петролни компании.

Акциите на енергийните компании поевтиняват след силния понеделник, като книжата на Chevron изтриват 2,73% от стойността си.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 6 януари.

„В исторически план геополитическите събития, които владеят заглавията, могат да доведат до краткосрочна волатилност и падащи цени на акциите“, коментира Том О’Ший, директор на анализа и инвестиционните стратегии в Innovator ETFs. „В този случай обаче S&P 500 се повиши в първия ден след операцията (във Венецуела), като енергийните акции поведоха ръстовете поради очакванията, че американските компании могат да се възползват от потенциалното възстановяване на петролната инфраструктура във Венецуела“, добавя той.

Инвеститорите също така очакват нови ключови икономически данни за САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно тази седмица. Докладът за заетостта в частния сектор на ADP за декември е насрочен за публикуване в сряда, а правителствените данни за заетостта ще станат достъпни в петък.

Трейдърите реагират и на други данни от икономическия спектър. Активността в сектора на услугите САЩ се охлажда през декември до най-бавния си темп от осем месеца, става ясно от анализ на S&P Global. Основният индекс на услугите се понижи до 52,5 пункта за месеца, в сравнение с 54,1 пункта за ноември и изостава от очакванията на икономистите за 53 пункта.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа расте съответно до 4,187% и 4,874 на сто.

Доларовият индекс напредва с 0,25% до 98,51 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 0,16% до 61,66 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняват с 0,21% до 58,20 долара за барел.

Цената на златото расте с 0,91% до 4491,85 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:50 ч. българско време.