БФБ приключи 2025 г. с оборот от почти 1,2 млрд. лева

Българската фондова борса (БФБ) приключи 2025 г. с оборот от приблизително 1,2 млрд. лева (над 611,4 млн. евро), отчитат от оператора.

За последно оборотът на борсата надвиши 1 млрд. лева през 2022 г., когато възлезе на 1,004 млрд. лева, а преди това – през 2013 г., когато достигна над 1,5 млрд. лева.

Най-високият оборот на борсата досега – малко под 10 млрд. лева, е отчетен през 2007 г.

Оборотът през декември възлиза на почти 128,9 млн. лева (65,9 млн. евро), като нараства с близо 133% в сравнение с ноември. Увеличението за годината в сравнение с предходната 2024 г. е 22,6%.

Близо 45% от оборота на БФБ през декември, или почти 57,4 млн. лева, се формират от търговията с облигации. На второ място е сегмент „премиум“ с почти 26% дял, или близо 33,3 млн. лева.

Най-ликвидната акция през декември е била тази на „Софарма“ с 1000 сделки, следвани от книжата на „Доверие Обединен Холдинг“ с 631 и на самата БФБ с 455 сделки.

Всички индекси на БФБ отчитат ръстове през декември. Основният бенчмарк SOFIX нараства с 6,3% спрямо ноември и с 29,54% за годината. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повишава с 4,66% за месеца и 18,62% за годината, а на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – съответно с 1,89% и 7,57%.

При BGTR30 месечното увеличение през декември е 4,89%, а годишното – 15,21%, а при индекса на малките и средни предприятия beamX – съответно 2,15% и 12,27%.

Топ три най-печеливши емисии от SOFIX през декември се формира от „Доверие Обединен Холдинг“ с ръст от 35,28%, „Първа инвестиционна банка“ с 13,73% и „Централна кооперативна банка“ с 12,94%.

Същевременно от индекса губеща през месеца е акцията на „Еврохолд България“ със спад от 2,64%.