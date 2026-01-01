Акциите на "Сирма", "Шелли" и БФБ поскъпнаха с по над 60% през 2025 г.

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

"Сирма груп холдинг" АД е рекордьорът по ръст* на Българската фондова борса (БФБ) сред компаниите от състава на основния индекс SOFIX през 2025 г. Акциите на IT компанията поскъпнаха с 98,61% за една година до 1,89 лв. за брой.

На второ място е самата БФБ, чиито акции се търгуват в собствената ѝ търговска система и поскъпват с 64% до 10,9 лв. за брой. В повишението са включени и разпределените дивиденти.

На трето място с поскъпване от 63,76% до 57 евро е "Шелли груп" ЕД.

Още две компании бележат ръст на цените на акциите от над 50%, а сред общо 15-те компонента на SOFIX има само три със спад през 2025 г.

Самият SOFIX отчете годишен ръст от 29,54% до 1156,43 пункта.

*Класацията е само сред 15-те компании в основния индекс SOFIX, които са с най-много сделки, оборот и акционери. Отчетени са разпределените дивиденти в пари и безплатни акции.

Топ 10 по оборот

С най-голям оборот през 2025 г. сред емисиите акции са "Шелли груп" със 77,45 млн. лв., "Софарма" АД със 77,07 млн. лв., "Каучук" АД с 40,2 млн. лв., "Чайкафарма висококачествените лекарства" АД с 18,93 млн. лв., "ТК-Имоти" АД със 17,18 млн. лв., "ВФ Алтърнатив" АД с 16,95 млн. лв., "Винзавод-Асеновград" АД с 16,08 млн. лв., БФБ с 15,79 млн. лв., "Синтетика" АД с 14,3 млн. лв. и "Доверие обединен холдинг" АД с 13,2 млн.лв.

Топ 10 по сделки

Най-много сделки през изминалата година сред емисиите акции са сключени с книжа на "Шелли груп" – 7081, "Софарма" – 6570, БФБ – 4139, "Сирма груп холдинг" – 3306, "Доверие обединен холдинг" АД – 3167, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ – 3051, "Адванс Терафонд" АДСИЦ – 2941, "Илевън Кепитъл" АД – 2773, ПИБ АД – 2449, и "Дронамикс Кепитъл" АД – 2263.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

