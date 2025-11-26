САЩ дават базова версия на изтребителите F-35 на Саудитска Арабия заради притеснения на Израел

Саудитска Арабия няма да получи най-усъвършенствания модел на изтребителите F-35, каквито имат европейските държави, а по-базова версия - това е заявил американският държавен секретар Марко Рубио на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи изданието „Аксиос“, цитирано от БТА.

По-рано президентът на САЩ обеща на Рияд да достави най-усъвършенстваните изтребители от пето поколение за укрепване на сигурността на кралството. Това изявление на Тръмп предизвика безпокойство в Израел – единствената страна в Близкия изток, която в момента разполага с подобни военни самолети.

Според „Аксиос“ Рубио е обещал да проведе допълнителен разговор с Израел, за да убеди страната, че сделката за въоръжение със Саудитска Арабия няма да подрони качественото военно превъзходство (КВП) на Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) в Близкия изток – нещо, което е записано в американския закон.

В това отношение Вашингтон продължава да се придържа към концепцията за съхраняване на регионалния баланс на силите в полза на еврейската държава.

„Казахме на израелците, че сме ангажирани с КВП и няма да го нарушим“, добавя американски високопоставен представител пред изданието.

На 18 ноември престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман за първи път от 2018 г. насам посети Белия дом и проведе редица преговори с Тръмп. В хода на посещението бяха подписани и множество споразумения в сферата на икономиката и отбраната.

Американският президент заяви, че САЩ е предоставил на Саудитска Арабия статут на основен съюзник на Вашингтон извън НАТО.

В навечерието на срещата „Аксиос“ съобщи, позовавайки се на израелски източници, че в случай на доставка на F-35 на Рияд, еврейската държава ще поиска допълнителни гаранции за сигурност от Вашингтон. По-специално, изтребителите, доставени на кралството, не трябва да се разполагат на саудитски военновъздушни бази в западните части на страната, които са най-близо до територията на Израел.