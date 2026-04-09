Подкрепата на шефа на НАТО за Тръмп повдига някои въпроси у европейските съюзници

Из коридорите на централата на НАТО се носят слухове за обаждания и текстови съобщения от европейски правителства, че Марк Рюте трябва да смекчи тона си, защото войната в Иран „не е нашата война“.

На 28 февруари европейските лидери бяха шокирани от ударите на САЩ и Израел по Иран, предприети без консултации със съюзниците им. На целия континент лидерите тревожно се подготвят за хаос и икономическо бедствие, пише Bloomberg.

Появи се обаче генералният секретар на НАТО, който публично подкрепи президента на САЩ Доналд Тръмп за атаката и коментира, че „Европа е изключително доволна“.

Европа всъщност изобщо не беше доволна. Европейските съюзници на САЩ се питат дали почтителният подход на Рюте към Тръмп не се превръща в политическо окуражаване.

НАТО е на нестабилна основа

Въпреки уникалната способност на бившия нидерландски премиер и генерален секретар на алианса да създава връзка с Тръмп, президентът на САЩ намали помощта за Украйна, стимулира финансите на Русия и разтърси световната икономика с войната си в Иран. Съществува и опасение, че настроенията на Рюте към войната може да са накарали Тръмп да очаква, че НАТО ще го подкрепи, според източник на агенцията, говорил при условие на анонимност.

Организацията на Северноатлантическия договор, най-големият военен съюз в света, никога не е била толкова нестабилна. Тръмп многократно поставя под въпрос нейната значимост, заплашвал е членовете ѝ, както и започна да прави коментари, че САЩ могат да се оттеглят от нея, от миналата седмица. Той отново се върна и към темата за остров Гренландия, който е датска територия и който от миналата година иска да придобие.

В сряда Рюте беше в Белия дом на поредна спасителна мисия на НАТО. След срещата с Рюте президентът Тръмп разкритикува остро НАТО, давайки да се разбере, че гневът му заради позицията на организацията по отношение на Иран остава силен. „НАТО не беше насреща, когато се нуждаехме от тях, и няма да бъдат насреща, ако се нуждаем от тях отново. Спомнете си Гренландия, това голямо, зле управлявано парче лед!!!“, написа той в социалната си мрежа Truth Social.

На карта е заложен не само алиансът, но и позицията на Европа в света. С нарастващите съмнения относно ангажимента на САЩ към НАТО Европа се опитва да се подготви за военна и икономическа реалност, с която не се е сблъсквала отпреди Втората световна война: САЩ, които отказват да защитават съюзниците си.

„Това е сбъдната мечта за Русия и Китай, точно това, което враговете на САЩ и Европа искат да видят“, коментира Оана Лунгеску, бивш говорител на НАТО, която сега работи в Кралския институт за обединени служби.

Подходът на Рюте

Марк Рюте се опитва да бъде лидер на НАТО в ерата на Доналд Тръмп. Ръководителят на НАТО избягва типичните бюрократични канали, още повече, че и САЩ така или иначе не ги използват. Вместо това той говори директно с Тръмп, понякога по телефона, понякога като дава интервюта за телевизионни канали, за които знае, че Тръмп и неговият близък кръг ще гледат.

Публично Рюте отразява тезите на Тръмп, обсипва президента на САЩ с похвали и дори повтаря негови фрази.

Според източници на Bloomberg този му подход му е осигурил привилегирован достъп до Тръмп сред европейските лидери, въпреки че други, като например Джорджа Мелони от Италия и Александър Стуб от Финландия, също са приятелски настроени.

Рюте и Тръмп си пишат съобщения и си звънят често, казват източниците на агенцията. Вероятно този достъп до американския държавен глава „през задната врата“ е помогнал на генералния секретар на НАТО да го откаже от натиска за придобиване на Гренландия.

Рюте изработи и по-реалистичен начин съюзниците да посрещнат исканото от Тръмп увеличение на финансирането, като комбинират основните военни разходи с разходи, „свързани с отбраната“.

Страните членки на НАТО изпълниха целта разходите за отбрана да достигнат поне 2% от БВП и сега преследват дял от 5%. Графика: Bloomberg

В замяна европейските лидери дадоха на Рюте значителна свобода на действие. Един източноевропейски представител определя ласкателството като цена, която си струва да се плати, за да се запази НАТО като единна организация в напрегнат глобален момент. Тази тактика признава, че Тръмп често променя решенията си и купува на Европа време да изгради собствени въоръжени сили.

Източноевропейските страни в частност са склонни да поддържат ангажираността на САЩ като противовес на Русия и аплодират стратегията на Рюте. Дори критиците на лидера на НАТО казват, че подходът може би е най-добрият възможен.

„Начинът, по който той действа, е да поддържа канала за диалог отворен, да абсорбира някои от шоковете от Вашингтон и да създаде платформа, където всички съюзници могат да се срещнат“, казва Лунгеску.

Очертават се обаче и червени линии. Европейците – особено западноевропейците, през последните месеци започнаха да реагират кисело на стратегията за помирение с Тръмп в по-широк смисъл и виждат повече ползи от това просто да кажат „не“. Някои не оценяват положително това, че Рюте почти заема страната на Тръмп срещу Европа на моменти.

Опасението е, че подходът на Рюте може да подкопае позицията на самата Европа спрямо САЩ.

Испания например смята, че Рюте понякога е твърде обвързан с Вашингтон, като някои висши представители на страната го описват като лакей на Тръмп. Това възприятие се подхранва от самия Рюте, който нарича Тръмп „татко“ на НАТО.

Мадрид е единствената столица, която не се съгласи с угодния на Тръмп натиск на Рюте за увеличаване на разходите за отбрана на страните членки на алианса.

Страните членки на НАТО ускоряват разходите за отбрана. Графика: Bloomberg

Войната в Иран изкара напрежението на повърхността

Войната в Иран извади задкулисното напрежение на преден план. Откритата подкрепа на Рюте за американско-израелските атаки е в противоречие с настроенията сред повечето членки на НАТО. Дори Великобритания, която до голяма степен подкрепя позицията на Рюте спрямо Тръмп, смята, че генералният секретар е отишъл твърде далеч, според един от източниците на агенцията.

Марк Рюте не само изрази подкрепа за войната, но и насърчава американците да я подкрепят.

Европейците можеха да изиграят ситуацията по-добре, според европейски дипломат, работещ в НАТО. Вместо да отхвърлят категорично исканията на Тръмп по отношение на войната, те можеха да изразят готовност за преговори.

В крайна сметка това по същество се случи, отчасти благодарение на помощта на Рюте, казват източниците на агенцията.

Коалиция от над 30 държави сега обсъжда как да се осигури корабоплаването през Ормузкия проток, жизненоважен воден път за износ на петрол, петролни продукти, втечнен газ, торове и метали. Важно е обаче да се отбележи, че страните искат да направят това едва след като войната приключи. Изобщо не е сигурно, че току-що обявеното прекъсване на бойните действия ще е трайно.

Междувременно ръководителят на НАТО намали публичната си подкрепа за войната с Иран.

В средносрочен план целта на Рюте е да гарантира, че годишната среща на върха на НАТО все пак ще се проведе през юни в Анкара, казва европейски дипломат. Дори само това ще е победа предвид напрегнатата атмосфера.

Според друг европейски дипломат всички осъзнават, че Рюте не може да спре Тръмп да взема драматични решения, независимо дали ръководителят на НАТО го хвали, или го осъжда. „Това е трудна и неблагодарна работа“, казва Лунгеску.