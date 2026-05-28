Исландия изпреварва Швейцария като най-скъпата страна в света

Исландия отново е най-скъпата страна в света, изпреварвайки Швейцария за първи път от години насам. Това показват изчисления на местен профсъюз, цитирани от Bloomberg.

Ценовото равнище в Страната на огън и лед вече изпреварва това в Швейцария с 3 пр. п., посочва Вилхялмур Хилмарсон, икономист на търговския профсъюз Viska. За изчисленията са били използвани данни на европейската статистическа служба Евростат и Исландската централна банка. Според данните на Евростат исландските цени за последно са изпреварили швейцарските през 2018 г.

Развитието показва предизвикателствата пред малката северна икономика, която исторически е предразположена към пикове и спадове. Постпандемичният пик в туризма – ключов двигател на растежа – разпали икономическото възстановяване и повишаване в цените, което централната банка се затруднява да озапти.

Исландия и Швейцария имат значителна преднина, когато става въпрос за ценово равнище. Графика: Bloomberg LP

„Туризмът има огромен принос за инфлацията при услугите. Натискът на търсенето от туризма тласка заплатите нагоре“, коментира Хилмарсон. „Друг голям компонент е жилищното настаняване, което е пряко засегнато от туризма. Туристите се конкурират с жителите за жилища чрез AirBnB например“, допълва той.

Данните на Евростат от 2024 г., последните налични, показват, че швейцарското ценово равнище, коригирано спрямо покупателната сила, изпреварва това в Исландия с над 7 пр. п.

Скорошно проучване на местния туристически съвет показва, че по-високите разходи започват да отблъскват туристите.

„В дългосрочен план Исландия не изгражда продуктивни сектори“, отбелязва Хилмарсон. „Зависим твърде много от трудоемки индустрии, които ще продължат да създават инфлационен натиск“, допълва още.