Илон Мъск получава възнаграждение от 158 млрд. долара за 2025 г. от Tesla

Първата сума, която Илон Мъск получава, след като акционерите на Tesla одобриха неговия амбициозен пакет с възнаграждения, е впечатляваща: 158 млрд. долара.

Tesla отчете общата сума за 2025 г. в регулаторен документ от четвъртък, почти шест месеца след като повече от 75% от акционерите с право на глас подкрепиха огромното възнаграждение с акции на главния изпълнителен директор, съобщава Bloomberg. Въпреки че цифрата е впечатляваща, компанията я разкри с някои уговорки.

Възможно е да има „значително несъответствие“ между това, което компанията отчита като общо възнаграждение за Мъск за дадена година, „и действително реализираната стойност“, посочват от Tesla в документа.

Има няколко причини, поради които цифрите може да се разминават с реалността. Първо, безпрецедентният пакет за Мъск, присъден му миналата година – който може да стигне 1 трлн. долара – се състоеше изцяло от възнаграждения под формата на акции. Той беше структуриран така, че главният изпълнителен директор да се възползва само ако акциите на Tesla поскъпнат и компанията достигне определени оперативни успехи.

Тъй като Tesla не достигна нито заложената пазарната стойност, нито оперативните цели, определени миналата година, общото реализирано възнаграждение на Мъск беше нула.

Междувременно стана ясно също, че Tesla е генерирала над половин милиард долара приходи миналата година от продажба на продукти на две от другите компании на Илон Мъск, разкри производителят на автомобили в регулаторния документ.

По-голямата част от продажбите (за около 430,1 млн. долара) идват от извършване на бизнес с xAI – стартъпа за изкуствен интелект на Мъск, за което Tesla съобщи за първи път през януари. В документа автомобилният производител добавя, че е признал и други 143,3 млн. долара приходи от производителя на ракети SpaceX, собственост също на милиардера.

Tesla не предостави последните данни в първоначалния си годишен отчет, публикуван през януари. По-рано този месец Bloomberg News съобщи, че SpaceX вероятно е закупила автомобили Cybertruck на стойност над 100 млн. долара, бавно продаващият се електрически пикап на компанията, през четвъртото тримесечие на миналата година.

Компаниите на Мъск отдавна са преплетени чрез финансови инвестиции, бизнес споразумения и споделен персонал. XAI закупува батерии за съхранение на енергия Megapack от Tesla, а автомобилната компания е интегрирала чатбота Grok на xAI в своите превозни средства. Мъск наскоро разкри планове за сътрудничество между Tesla и SpaceX по проект за производство на чипове.

SpaceX придоби xAI през февруари, обединявайки ракети, сателити, изкуствен интелект и планове за космически центрове за данни под една шапка. SpaceX сега се опитва да организира най-голямото първично публично предлагане на акции за всички времена в края на юни.

Tesla продължава да печели от другите бизнеси на Мъск. По-рано компанията разкри, че е реализирала около 78,1 млн. долара приходи от xAI до февруари.