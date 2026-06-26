SpaceX планира да построи газопровод за захранване на ракетите Starship с природен газ

SpaceX ще започне следващия месец изграждането на газопровод с дължина 13 км, наречен Starpipe, до стартовите си съоръжения в Тексас, показват документи, подадени в местната администрация. С хода компанията на Илон Мъск се стреми да ускори изстрелванията на ракетата си от ново поколение Starship, съобщава Ройтерс.

Очаква се Starpipe, който ще завършва в градчето Starbase в Тексас, принадлежащо на SpaceX, да влезе в експлоатация до 26 януари, според документ, подаден миналия месец в Тексаската железопътна комисия от филиала на SpaceX Lone Star Mineral Development и прегледан от Ройтерс.

Планът за газопровода показва намерението на Мъск да ускори разработката на Starship и да положи основите за по-чести полети. Ракетата, висока 40 етажа, е от ключово значение за усилията на SpaceX да разшири мрежата си Starlink, да изведе в орбита сателити с изкуствен интелект, които да служат като центрове за данни, и в крайна сметка да превозва астронавти до Луната и Марс.

Проектиран да бъде напълно многократно използваем, Starship изразходва около 630 хил. галона (2,4 млн. литра) течен метан при изстрелване, който в момента се доставя от стотици цистерни в рамките на процес, отнемащ часове, което е несъвместимо с плановете за разширяване на Мъск. Starship е извършила 12 тестови изстрелвания от 2023 г. насам, но Мъск се стреми да увеличи броя им до десетки, стотици и в крайна сметка хиляди изстрелвания годишно.

SpaceX не е отговорила на запитването за коментар.

Големите газови планове на SpaceX

Въпреки че е необичайно космическа компания да изгражда собствен газопровод за природен газ, предназначен за гориво на стартовите площадки, Starpipe може да е само първата стъпка в един дългосрочен план на SpaceX, която от години проучва възможностите за собствени сондажни операции в близост до Starbase и в целия щат Тексас, според анализ на Ройтерс на кадастралните регистри на окръг Камерън.

Президентът на SpaceX Гуен Шотуел заяви пред CNBC на 12 юни, когато компанията излезе на борсата, че дружеството планира да построи газопроводи и да преработва собствено гориво, както и че проучва възможността за сондиране на собствен природен газ.

Добивът на природен газ би бил предизвикателна задача за компания без опит в нефтената и газовата индустрия, коментира Стан Линдзи, консултант по нефт и газ в Тексас.

„Не казвам, че това е извън границите на възможното… възможно е да имат наистина добра перспектива“, казва Линдзи. Но ако тези планове за сондиране се провалят, добави той, „те имат резервен вариант“ със Starpipe.

Данните от кадастъра показват, че от 2023 г. насам SpaceX е сключила над 100 изплатени договора за наем на нефтени и газови концесии със собственици на имоти в Тексас.

Началото на Starpipe ще е от парцел от 34 хектара на пристанището на Браунсвил, за който SpaceX води преговори с града за наем за срок от 50 години, съобщи пред Ройтерс представител на пристанището, пожелал да остане анонимен, тъй като преговорите са поверителни.

Инженерните планове, които SpaceX е подала в Инженерния армейски корпус на САЩ и които са включени в публично обявление, публикувано през август миналата година, показват, че SpaceX възнамерява да построи инсталация за втечняване в Starbase, за да преработва доставяния по тръбопровод природен газ в течен метан.

SpaceX иска да контролира веригата на доставки

Навлизането на SpaceX в газовия сектор – традиционно запазен за енергийните и тръбопроводните компании – подчертава дългосрочната ѝ стратегия да контролира колкото се може по-голяма част от веригата си на доставки – подход, изискващ големи капиталовложения, който е помогнал на компанията да изпревари конкурентите си в разработването на ракети и космически апарати.

Тези усилия поставят SpaceX в позиция да управлява необичайно широка верига от ресурси, простираща се от природния газ дълбоко под повърхността на Земята до Луната, където Мъск иска да използва лунни материали за производство на сателити, насочени към изкуствен интелект – амбициозна и все още неизпробвана цел.

Диаметърът на тръбопровода от 406 мм подсказва, че търсенето на гориво надвишава необходимото за 25 изстрелвания на Starship – годишният темп, одобрен понастоящем от Федералната авиационна администрация.