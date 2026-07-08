Meta представи нов AI модел за генериране на изображения в чатбота и Instagram

Meta Platforms представи нов модел за генериране на изображения чрез изкуствен интелект – първото подобно пускане на пазара, откакто преди година компанията инвестира милиарди в преустройството на лабораторията си за изкуствен интелект под ръководството на главния AI директор Александър Уан, съобщава Bloomberg.

Моделът, наречен Muse Image, ще бъде пуснат във вторник в чатбота на Meta AI, съобщи компанията в публикация в блога си. Той ще бъде вграден и в различните социални приложения на Meta, включително Instagram и WhatsApp. Потребителите могат да го използват за генериране на изображения въз основа на текстови подсказки или като го помолят да промени съществуващи снимки. Рекламодателите също скоро ще имат достъп до модела, за да създават маркетингови материали.

Потребителите могат също да създават изображения заедно с приятели или създатели на съдържание въз основа на публично достъпните им публикации в Instagram – част от усилията на Meta да направи платформата по-лична. Тези, които не желаят другите да „преизползват или преработват“ съдържанието им с помощта на изкуствен интелект, могат да се откажат от тази опция в менюто с настройки, според публикацията в блога.

През изминалата година Meta инвестира значителни средства в преустройството на своята AI лаборатория, наемайки Уан и няколко други високоплатени изследователи, за да разработят нови модели, които да могат да се конкурират с тези на компании като OpenAI и Anthropic. Meta Superintelligence Labs, както се нарича групата, представи първия си голям езиков модел през април и в момента разработва такъв за генериране на видео, който ще бъде готов през следващите месеци, според говорител на Meta.

В крайна сметка Meta планира да продава достъп до различните си AI модели на външни разработчици чрез облачна услуга, заяви говорителят. Това би позволило на гиганта в социалните мрежи да хоства технологията, използвайки собствената си AI инфраструктура, и да събира такси от други компании за използването ѝ.

Този план е част от по-широка инициатива в областта на облачните изчисления, разработвана в Meta, която търси начини да генерира приходи от мрежата си от центрове за данни и скъпите AI чипове. Компанията обмисля множество предложения, свързани с облачните услуги, включително продажба на достъп до сурова изчислителна мощност, съобщи Bloomberg миналата седмица.

Въпреки тези усилия, Meta все още се нуждае от още по-голяма изчислителна мощност, заяви говорителят. Компанията продължава да реализира плановете си за скъпи нови центрове за данни и наскоро сключи големи договори за изчислителни услуги с CoreWeave, Google (част от Alphabet) и Oracle, наред с други.

Всички изображения, създадени с Muse Image, ще съдържат невидим воден знак, а системата разполага с определени предпазни мерки, за да се предотврати използването ѝ за създаване на съдържание, което би нарушило условията за ползване на Meta, включително CSAM, според говорителя.

В миналото Meta е използвала редица различни инструменти за генериране на изображения, включително собствен модел, известен като Emu. Компанията също така е лицензирала технологии от други фирми, сред които Midjourney.