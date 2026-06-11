Парламентът окончателно забрани необоснования ръст на цените

Очаквано, парламентът окончателно прие законовите промени, целящи овладяване на ръста на цените. Това се случи с промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Това беше и една от първите инициативи на управляващите във връзка с ангажимента им да се борят с ръста на цените. В рамките на месец по законопроектите имаше редица дискусии – както в Комисията по бюджет и финанси, така и по време на срещи с бизнес и синдикати, като бяха изказани опасения, че така управляващите ще наложат контрол върху цените и ще се намесят на пазара.

„Съвършен закон няма. Още повече, че те са въпрос на гледна точка“, каза по време на дискусиите депутата от „Прогресивна България“ и един от вносителите на промените Явор Гечев.

„Надявам се, че не сме тръгнали с махалото съвсем в другата страна“, каза той при гласуване на промените в Закона за защита на конкуренцията и допусна възможността да бъдат правени още промени, ако след приемането на закона се установи, че има грешки. Според него в момента „махалото“ по отношение на пазара е изместено в посоката на търговските вериги.

С промените в Закона за защита на потребителите се удължава до 9 август 2027 г. срокът, в който се забранява необоснованото повишаване на цените на стоките и услугите. Въвежда се понятието „справедлива стойност“, с което беше заменена първоначалната идея за „справедлива цена“ – ориентир, изчисляван от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, който да предложи стойност за набор продукти от малката потребителска кошница.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще поддържа информационен портал, в който всеки ден ще се публикуват цените на стоките на големите вериги (с оборот за предходната година от над 25 млн. евро), така че потребителите да могат да се ориентират. И в момента КЗП поддържа портала „Колко струва“, но по време на дискусиите около законовите промени стана ясно, че в него информацията се публикува с ден закъснение.

Според промените в Закона за защита на потребителите при необоснован ръст на цените физическите лица са застрашени от глоба в размер на между 1000 и 10 хил. евро, а едноличните търговци и юридическите лица – от 10 хил. до 100 хил. евро.

КЗП има право да изисква информация за нивата на цените за определен период или към определена дата, информация относно начина на ценообразуване, данни за доставни, производствени и други разходи, както и информация за компонентите, включени в крайната продажна цена на стоката или услугата, както и друга информация, свързана с установяване на нарушения.

Глоба се предвижда и за непредоставена информация, или ако тя е непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща – в размер на от 5000 до 50 хил. евро.

С приемането на Закона за защита на конкуренцията се въвеждат нови забранени нелоялни търговски практики, както и понятия като „прекомерно висока цена“ и „съвместно господстващо положение“. КЗК ще изготвя секторни анализи в редица сфери, сред които храни, горива, енергетика, фармация, телекомуникации.

Най-големи спорове предизвика решението чрез законопроекта да се наложи търговците да доказват липса на нелоялна търговска практика при съмнение от страна на КЗК. Според опозицията и представители на бизнеса така се въвежда „презумпция за виновност“. При данни, че търговска практика може да е нелоялна, ще се изисква доказателство, че тя не попада сред забранените.

В момента КЗК работи по 25 монополни производства и е образувала 8 производства за картели, стана ясно от изказване на председателя Росен Карадимов по време на дискусиите.

„Ние не сме направили видими резултати, защото щадим играчите на бизнеса“, каза Карадимов, цитиран от БНР. Според него и веригата на доставки, и ценообразуването са тежко изкривени. По думите му има надценки от 100%, като 50% са за сметка на производителя.

Като част от действията на правителството срещу ръста на цените в началото на седмицата беше обявена инициативата „Кошница в грижа“, с която големи търговски вериги обявяват най-малко 15% намаление на избрани основни продукти за период от поне 6 месеца. Два дни по-късно обаче производители сигнализираха, че от някои вериги е упражняван натиск за намаляване на доставните цени точно с 15%. Министърът на земеделието Пламен Абровски поиска конкретна информация по казуса. По време на среща с представители на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ той обяви, че държавата ще защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиск и нелоялни практики, но при конкретни сигнали и факти.

„Когато имате проблем, елате и го кажете и цялата държава ще застане зад вас. Но ако се говори, че някой някъде е подложен на натиск, без да се посочат конкретни случаи, няма как да ви защитим“, каза той.

Текстът е обновен в 15:45 ч. на 11 юни 2026 г.