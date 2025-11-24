ЕС: По някои точки от плана за мир в Украйна думата е наша

Европейските лидери застанаха директно зад украинския президент Володимир Зеленски, отбелязвайки пълната подкрепа - дипломатическа, военна и икономическа, от която той има нужда, и заявиха позиция относно плана за мир в Украйна, представен от САЩ преди няколко дни.

"Ясно е, въпросите, които се отнасят директно към ЕС - санкции, разширяването на общността и замразените руски активи, изискват пълна ангажираност и думата ще има ЕС", се казва в позиция на председателя на Европейския съвет Антониу Коща след неформалната среща на европейските лидери, която се проведе в Ангола.

Коща обръща внимание на преговорите в Женева между САЩ, Украйна и представители на Европа (съветници по сигурността на лидерите на Великобритания, Франция и Германия), на които е бил постигнат съществен напредък.

"Това, което има значение в момента, е да се движим напред като партньори, обединени от общата ни цел - да спрем тази война, да спрем убийството на хора и агресията срещу Украйна, осигурявайки справедлив и устойчив мир за украинците", се казва още в позицията на Коща.

Той е категоричен, че мирът не може да бъде само временно примирие. "Украйна избра Европа и Европа ще застане зад Украйна", допълва още председателят на ЕС.

Делегациите от Женева се прибират у дома

Преговорите в Женева приключиха и екипите се прибират у дома, отбеляза малко по-рано днес и украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че ще очаква пълен доклад от екипа си. Преди ден началникът на офиса на украинския президент Андрий Ермак и държавният секретар Марко Рубио пък обявиха разговорите си за изключително ползотворни.

В приветствие до участниците в Кримската платформа в Швеция Зеленски призна, че е подложен на силен политически натиск да приеме предложенията за край на войната в Украйна и екипът му работи по тях. Той очерта и като цяло украинските позиции - спазване на принципите на европейското и международното право, а именно, че границите не могат да бъдат променяни със сила, военнопрестъпниците не трябва да избягват наказание и агресорите трябва да платят за щетите, които нанасят със своите действия.

Според представители на украинската делегация разговорите са започнали много тежко, защото американската страна е обвинила украинците за изтичането на първоначалния план в медиите. Това беше съобщено по-рано от източници на Axios в американската делегация.

Американският президент Доналд Тръмп също реагира на развитието на ситуацията с "приземяващ" пост в социалната си мрежа Truth Social. "Докато не видя споразумение, няма да повярвам", допълни още той.

Според публикация във Financial Times точките в плана от 28 са намалени до 19, за да станат текстовете приемливи и за двете страни. Bloomberg допълва, че са отпаднали предложенията за замразените руски активи. Вероятно обаче най-тежкият въпрос - предаването на земи, ще бъде обсъден лично между президентите на САЩ и Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи пред журналисти в Москва, че не са получавали обновени планове за мир в Украйна, посочва ТАСС. Един от съветниците на руският президент Юрий Ушаков пък нарече плана на Европа, който изтече в британското издание The Telegraph, "неконструктивен". Според публикуваната версия в него са изчистени всички спорни за Украйна точки - предаване на земи, отказ на Украйна от членство в НАТО, намалява не армията и приемане на руския език за официален в контролираните от Киев територии и т.н.

В европейското предложение е записано, че членството на Украйна в НАТО ще зависи само от мнението на членовете на Алианса, а Киев ще приеме европейските правила за защита на малцинствата и религиозните общности. ЕС предложи ограничаване на армията на Украйна до 800 хил., спрямо 600 хил. души в предложението на Вашингтон, за което се говори, че е разработено от представителя на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф, руския представител Кирил Дмитриев и зетя на Тръмп Джаред Кушнер.