Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Жилищният пазар през 2026 г.: Леко затишие с умерен ръст на цените до около 10%

Купувачите смятат, че цените на имотите ще паднат след влизането в еврозоната, а продавачите – че ще се вдигнат, посочват експерти

11:24 | 19.11.25 г. 1
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

След присъединяването на България към еврозоната на жилищния пазар в София ще има известно затишие. Това прогнозира Даниела Грозева, новоизбраният председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ), в предаването „ИмоТиТе“ по Bloomberg TV Bulgaria. По думите ú очакванията на купувачи и продавачи се разминават в момента. Купувачите смятат, че цените на имотите ще паднат след влизането в еврозоната, а продавачите – че ще се вдигнат. Това разминаване в очакванията ще натисне динамиката на пазара и цените поне в началото на годината, посочи тя.

Александър Бочев, който е председател на НСНИ за периода 2023-2025 г., смята, че ситуацията на имотния пазар у нас ще бъде сходна с тази в Хърватия. По думите му независимо в какъв момент други страни са се присъединили към еврозоната – например Хърватия, Литва, Латвия, Словакия, на тези имотни пазари не са се случили особени сътресения.

„В Хърватия ситуацията е била следната: в годините преди решението за присъединяване към еврозоната цените на имотите са растяли с 6-9%. В годината преди присъединяването (2022 г.) цените са нараснали с 15-17%, а след влизането в еврозоната (2023-2024 г. ) цените са се върнали към плавния темп на растеж отпреди 2022 г. Смятам, че това ще се случи и в България“, обобщи експертът.

Бочев посочи, че тази година ще бъде пикова за българския имотен пазар – най-вероятно ще реализираме ръст на цените със 17-18% на национално ниво. В следващите 2-3 години отново ще имаме ръст на цените, но с по-бавни темпове – между 5% и 10%, прогнозира той.

Гостите коментираха и влошаващата се достъпност на жилищата у нас – фактът, че цените на имотите растат по-бързо от заплатите. В София ситуацията е следната: от декември м.г. до септември т.г. средната брутна заплата по данни на НСИ е нараснала с едва 3% (от 3388 лв. на 3494 лв.). В същото време жилищните цени в столицата са се повишили с 3% през първото тримесечие, с 5% през второто, а за третото още не са излезли данните.

През 2026 г. на пазара ще са хората, които ще купуват за жилищни нужди, коментира Даниела Грозева.

В разговора беше обсъдена още една важна тема - че след присъединяването на България към еврозоната банките ще променят начина на образуване на лихвите по жилищни кредити.

В момента средните лихви по ипотечните кредити в еврозоната са между 3,00% и 3,50% (бел. ред. - а в България са 2,47% през септември т.г.) Въпросът е дали това ще бъде приемливо или неприемливо за купувачите, защото в периода, в който имаше най-много сделки на имотния пазар в България – 2007-2008 г., лихвите бяха около 8%, посочи Бочев. Дори лихвите в България да се вдигнат до 3% след влизането в еврозоната, това ще стане плавно и няма да причини шок на пазара, коментира той.

Още от разговора вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Последна актуализация: 12:16 | 19.11.25 г.
ИмоТиТе пазар на имоти жилищен пазар
1
PetkoRashev
преди 27 минути
Много народ изтупа чувала със сивите пари. Вероятно ще има някаква инерция нагоре, но да видим след това какво ще стане, ако хората решат да си кешират "печалбата" и я обърнат в евро легално ;)
