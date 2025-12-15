София ще изгражда девет многоетажни квартални паркинга чрез публично-частно партньорство

Столичната община представи План за изграждане на първите девет многоетажни квартални паркинга в София, които ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство. Проектът е първият конкретен, подготвен за реализация етап от по-широката реформа на паркирането в града и предвижда осигуряването на над 2000 нови паркоместа в райони с най-сериозен недостиг.

Паркингите са разпределени в седем района на града: район „Овча купел“ с три паркинга и общо около 712 паркоместа, район „Илинден“ с един паркинг с капацитет 394 места, район „Сердика“ с един паркинг с около 290 места, район „Младост“ с един паркинг с приблизително 245 места, район „Подуяне“ с един паркинг с около 230 места, район „Надежда“ с един паркинг с приблизително 113 места, както и район „Красно село“ с един по-малък паркинг с около 70 места.

“Днес представяме първата от много стъпки в посока създаване на места за паркиране за гражданите на София. За нас беше важно този процес да не се случва като поредица от хаотични инициативи – един паркинг тук, един паркинг там, а като систематичен подход, който да ни позволи в следващите години да реализираме повече паркинги по устойчив модел”, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

Представените имоти са общинска собственост и са преминали пълна техническа и устройствена оценка, която позволява реализация на проектите в рамките на 12 до 18 месеца. Планът е резултат от мащабен анализ на 269 потенциални общински терена в различни части на София, извършен с цел да бъдат идентифицирани обекти с реален потенциал за бързо и ефективно изграждане на многоетажни паркинги.

София е сред най-натоварените градове в Европа по автомобилен трафик

Към момента в София ежедневно се движат над 1,1 млн. автомобила, като приблизително 762 автомобила се падат на 1000 жители – ниво на моторизация, което поставя града сред най-натоварените в Европа. По данни за 2024 г. регистрираните моторни превозни средства със софийска регистрация са около 800 хил., като към тях следва да се добави и значителен брой автомобили с регистрация в други области, които ежедневно влизат, движат се и паркират в града. Реалното натоварване се оценява на приблизително още 200 хил. приходящи автомобила.

Само за да бъдат подредени около 1 млн. автомобила в паркоместа, София би имала нужда от минимум 12,5 млн. кв. м площ при консервативно изчисление от 12,5 кв. м на автомобил. Това означава приблизително 10 млн. кв. м за регистрираните в града автомобили и още 2,5 млн. кв. м за приходящия трафик – площ, еквивалентна на около 1750 футболни игрища, пишат от Столична община. Подобен обем не може да бъде поет от уличното и междублоковото пространство, без това да води до системно паркиране върху тротоари, навлизане в зелени площи, блокиране на вътрешноквартални улици и повишени рискове за пешеходци, включително деца и възрастни хора, допълват от там.

“Част от тези паркинги са разположени в близост до метростанции и основни транспортни коридори, което позволява те да функционират и като буферни паркинги – хората да оставят автомобилите си и да продължат с градски транспорт. В други квартали като "Овча купел" решението адресира високата плътност на жилищното застрояване и реалния недостиг на пространство за паркиране”, каза заместник-кметът в направление “Транспорт и градска мобилност” Виктор Чаушев.

Как бяха избрани терените за първия етап?

Подборът на деветте имота е извършен след подробен предварителен анализ, а не чрез произволно посочване на свободни терени. В рамките на процеса са разгледани 269 потенциални общински имота, като за първия етап са идентифицирани тези, които едновременно отговарят на няколко ключови изисквания: статут на общинска собственост, допустимост на застрояване съгласно действащия Общ устройствен план, липса на непреодолими ограничения, свързани с подземна инфраструктура или археология, минимален размер от приблизително 3000 кв. м и възможност за реализиране на строителство без сложни и забавящи процедури, отбелязват от Столична община.

Подходът цели приоритизиране на обекти с потенциал за реализация в кратък срок (между 12 и 18 месеца), като по този начин паркингите се третират като самостоятелна градска инфраструктура, която изисква целенасочено планиране, а не като вторичен елемент към други проекти.

Моделът на публично-частно партньорство е избран след работа на специално създадена работна група към Столичния общински съвет, която анализира всички приложими правни механизми за изграждане и експлоатация на многоетажни паркинги. Анализът показа, че Столична община не разполага с бюджетен капацитет да реализира в кратък срок мащабна програма за паркинги само с публични средства, без това да измести други приоритетни проекти като детски градини, улици, ВиК и социална инфраструктура.

“Работната група не тръгна от предварително избран модел. Бяха анализирани всички приложими правни механизми – от учредяване на право на строеж и смесени търговски дружества до концесия за строителство – и за всеки от тях бяха оценени възможностите за контрол, защитата на общинската собственост и разпределението на риска. Анализът ясно показа, че при обекти от такъв мащаб концесията е най-подходящият инструмент”, каза Бойко Димитров, председател на работната група и общински съветник от групата на ПП - ДБ в Столичния общински съвет.

Концесията за строителство по Закона за концесиите е идентифицирана като най-подходящия механизъм, тъй като позволява привличане на частен капитал без продажба на общински активи, гарантира дългосрочен контрол върху условията на експлоатация и осигурява придобиване на собствеността върху изградените паркинги от общината след изтичане на срока. Инвестиционният риск се поема от частния партньор, а условията за достъп, цени и поддръжка се договарят предварително и се контролират от общината.

Работната група предлага деветте имота да бъдат включени в Плана за действие за общинските концесии, като докладът предстои да бъде разгледан и гласуван от Столичния общински съвет на 18 декември. След това ще бъдат извършени подготвителните действия по Закона за концесиите и ще бъдат внесени отделни доклади за откриване на концесионни процедури за всеки от обектите. Всички следващи етапи са изцяло регламентирани в Закона и подлежат на контрол от Столичния общински съвет.