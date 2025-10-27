"Лукойл" планира да продаде международните си активи

Руската енергийна група "Лукойл" обяви на своя сайт, че възнамерява да продаде международните си активи поради въвеждането на мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави.

Започнато е разглеждането на оферти от потенциални купувачи, изтъква "Лукойл".

Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за ликвидация, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ.

Ако е необходимо, дружеството планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на своите международни активи.

Миналата седмица САЩ наложиха санкции срещу петролните гиганти "Роснефт" и "Лукойл" и техните дъщерни дружества (с 50% или по-голямо пряко или непряко участие).

На сайта на американското финансово министерство се отбелязва, че причината за ожесточаването на мерките е липсата на ангажимент от страна на Русия да сложи край на войната в Украйна.

Рафинерията в Бургас и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на "Лукойл" в България, отговарят на критериите, заяви по-рано министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му новите санкции срещу "Лукойл" ще влязат в сила след месец.

Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

В първите два дни след налагането на санкциите срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" пазарната им оценка намалява с общо 424 млрд. рубли (5,2 млрд. долара).

През лятото и двете компании съобщиха за намаляване на приходите заради по-ниската цена на петрола, както и заради силната рубла. Според изчисленията на Ройтерс приходите от търговия с петрол в руския бюджет намаляват с 20% до 6,62 трилиона рубли през първите девет месеца на годината.