IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

"Лукойл" планира да продаде международните си активи

Започнато е разглеждането на оферти от потенциални купувачи

19:55 | 27.10.25 г. 7
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Руската енергийна група "Лукойл" обяви на своя сайт, че възнамерява да продаде международните си активи поради въвеждането на мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави.

Започнато е разглеждането на оферти от потенциални купувачи, изтъква "Лукойл".

Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за ликвидация, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ.

Ако е необходимо, дружеството планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на своите международни активи.

Миналата седмица САЩ наложиха санкции срещу петролните гиганти "Роснефт" и "Лукойл" и  техните дъщерни дружества (с 50% или по-голямо пряко или непряко участие).

На сайта на американското финансово министерство се отбелязва, че причината за ожесточаването на мерките е липсата на ангажимент от страна на Русия да сложи край на войната в Украйна.

Рафинерията в Бургас и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на "Лукойл" в България, отговарят на критериите, заяви по-рано министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му новите санкции срещу "Лукойл" ще влязат в сила след месец.

Продажбата на активи на руската компания в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), реши парламентът на 24 октомври. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

В първите два дни след налагането на санкциите срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" пазарната им оценка намалява с общо 424 млрд. рубли (5,2 млрд. долара).

През лятото и двете компании съобщиха за намаляване на приходите заради по-ниската цена на петрола, както и заради силната рубла. Според изчисленията на Ройтерс приходите от търговия с петрол в руския бюджет намаляват с 20% до 6,62 трилиона рубли през първите девет месеца на годината.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:52 | 27.10.25 г.
Лукойл петролни компании руски петролни компании американски санкции нефтохим
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
6
rate up comment 0 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди 36 минути
До: favretti, айде поредният бот и*иот у лево!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 9
гъбко
преди 51 минути
До: Голямото-дърво ... ЛУК трябва да са доволни да се освободят от активите си в България , толкова години и само на загуба ... Най-после да смъкнат този воденичен камък от врата си ... :))) ... Не си ли съгласен ?! И само за протоколът 1200 работят там , а не 2400 !! И кое те кара да мислиш , че ще са , или няма да са , щастливи ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 5 rate down comment 10
Алехандро
преди 1 час
Най-големият оператор на газ в Австрия, RAG Austria AG, най-накрая пое управлението на най-голямото съоръжение за съхранение на газ в страната, Хайдах, в Залцбург, което преди беше управлявано от руската компания Газпром.Австрийското правителство взе решение да отнеме хранилището Хайдах от Газпром поради недостиг на синьо гориво. Австрийското законодателство позволява използването на всички хранилища в страната в случай на недостиг на газ, докато руската компания поддържаше Хайдах празен
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 11
Алехандро
преди 1 час
Тотален шок у форумната тролвата!!! Освен стотиците милиарди загуба за русия напред в годините, ще има голямо ресто и за руското нефтено лоби у нас! Красота!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 12 rate down comment 5
Голямото-дърво
преди 1 час
Даааа !,2400 българи ще са щастливи от новината ,ако стане факт!?????????????
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 10 rate down comment 13
Алехандро
преди 2 часа
Хахахаха - стотици милиарди долари загуба напред в десетилетията! Изритани от цивилизацията!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още