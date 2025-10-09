ДАНС ще трябва да направи оценка и одобри продажбата на "Лукойл Нефтохим"

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) ще трябва да направи оценка на купувачите и да одобри бъдещата продажба на рафинерията на "Лукойл" в Бургас. Това ще стане чрез повече промощия за службите при продажбата на активи на чуждестранни инвеститори, вписано в предложение за промяна Закона за насърчаване на инвестициите.

Законопроектът беше приет на първо четене днес (9 октомври) със 114 гласа "за", 83 "против" и двама въздържали се. Той беше внесен извънредно като първа точка в днешната програма на Народното събрание.

Текстовете предвиждат ДАНС да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл България" и нейните дъщерни компании. Това означава, че службите ще трябва да проследят сделка с рафинерията, складовите бази, петролни терминали и т.н., които са собственост на руската компания "Лукойл" у нас.

Предложението е внесено с подписите на ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" (ИТН), ДПС-Ново начало и БСП.

По време на дебатите един от вносителите ДПС-Ново начало отбеляза, че след много отлагания вече са в сила американските санкции срещу сръбската "Нис петрол", чийто мажоритарен собственик е руската "Газпром", както и че напът е 19-ият санкционен пакет на ЕС срещу Русия, като в него са включени ограничения основно за руския петрол.

Станислав Анастасов отбвини "Продължаваме промяната", "Величие" и "Възраждане" в защита на интересите на Русия, протестирайки против решението.

Според опозицията обаче текстовете целят да заобиклят сегашната тристепенна процедура по одобрение на инвеститор на стартегически за националната сигурност активи - от Агенцията по инвестициите, от Междуведомствен съвет по скрининг, в който и сега членува ДАНС, както и от Европейската комисия, преди Министерският съвет да даде зелена светлина за евентуална сделка.

"Сега дистанционното за бариерата се държи от ДАНС и те могат да преценят кога да пуснат един инвеститор или не", заяви депутатът от ПП Богдан Богданов. Той допълни че между първо и второ четене ще внесе промени в законопроекта, предвиждащи критерии към купувачите като например ясна собственост, гаранции за работата на рафинерията и т.н.

За депутата Радослав Рибарски целта на внесения законопроект е всъщност спиране на продажбата на рафинерията на определен купувач.

От "Възраждане" обвиниха вносителите, че с текстовете желаят да контролират продажбата и да "насочат процеса към правилния и желан от тях" купувач. "Нищо чудно след тези промени ДАНС да се превърне в една организация, която да може безнаказано да рекетира всеки чуждестранен инвеститор, дръзнал да инвестира в българската икономика", заяви Борис Аладжов.

Мария Илиева припомни, че държавата има "златна акция" в рафинерията и чрез нея също може да контролира продажбата. Досега ДАНС дава становище по правилата за пране на пари за стратегически сделки, но сега вече ще има "последната дума", заяви още тя и допълни, че Законът за насърчаване на инвестициите ще се превърне в Закон за ограничаване на инвестициите. "Абсолютно ясно за всички е кой е шефът на ДАНС", допълни още депутатът, обвинявайки вносителите в политически натиск към инвеститорите.

Красимира Катинчарова ("Величие") пък обърна внимание, че законът е "персонализиран" - в него са описани точни фирми и активи, което противоречи на принципите на правото. Тя допълни още, че в текстовете няма определение за стратегически инвеститор, нито гаранции, че рафинерията, която е част от националната ни сигурност, ще продължи да работи.