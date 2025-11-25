IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Съоснователят на "Лукойл" Леонид Федун продаде дела си в компанията

Сделката се оценява от Ройтерс на около 7 млрд. долара

22:37 | 25.11.25 г.
Снимка: Andrey Rudakov, Bloomberg
Леонид Федун, един от основателите на "Лукойл", е продал дела си от около 10% в копанията, съобщава Ройтерс като се позовава на свои източници. Според агенцията сделката се оценява на 7 млрд. долара и вероятно е сключена по-рано през годината.

"Лукойл" отказва коментар на информацията, а Федун не може да бъде открит за коментар.

Роденият в Киев и живеещ в момента в Монако руски бизнесмен се превърна в милардер за една нощ при приватизацията след разпада на СССР, пише още Ройтерс. Заедно с Вагит Алекперов, зам.-министър на петрола и газовата индустрия от 1990 година до 1992 година, той придоби едни от най-перспективнтите петролни полета в Западен Сибир през 1993 година по времето на Борис Елцин.

Двамата съдружници си поделят отговорностите - Алекперов отговаря за развитието на добивите  на "Лукойл" на вътрешния пазар, а Федун - с придобивания и на вътрешния, и на външните пазари.  Възходът на компанията привлече американската ConocoPhillips, която купи мажоритарен дял през 2004 година, за да го продаде през 2010 година и да се фокусира върху американския си бизнес.

В годините на войната в Украйна водещите петролни компании в Русия - "Лукойл" и "Роснефт", успяваха да избегнат санкциите и да продължат да работят, макар и да загубиха европейския пазар. От 21 ноември обаче влязоха в сила санкциите на САЩ и ситуацията в "Лукойл" се влошава бързо. Компанията има срок до 13 декември да намери инвеститор, който да купи международните ѝ активи.

69-годишният Федун се оттегли от вицепрезидентския пост в "Лукойл" през юни 2022 година. Малко по-късно продаде и своя дял в "Спартак Москва" (на "Лукойл"). След началото на войната в Украйна Вагит Алекперов също официално напусна поста си в "Лукойл", след като Великобритания и Австралия наложиха санкции срещу него.

Самата компания осъди "трагичните събития в Украйна" и призова за преговори, които да сложат край на конфликта. Това е едно от редките изявления, направено от бизнеса по отношение на войната.

Според източници на Ройтер Алекперов все още е част от управлението на "Лукойл", макар и в сянка. За разлика от него Леонид Федун действително се е оттеглил, а причините, които посочи още преди три години, са "лични".

Коментари

гъбко
преди 4 часа
По "лични" причини ... :))) ... Човекът не обича да се качва по високите етажи ...
