По-висок акциз вдига цените на цигарите у нас с 15 евроцента от Нова година

Проектобюджет 2026 на България предвижда увеличение на акциза върху цигарите, което ще доведе до поскъпването им от началото на следващата година. Промяната обхваща както традиционните цигари, така и нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари, включително и тези без съдържание на никотин.

Увеличението е част от четиригодишна програма за плавно повишаване на акцизите, като целта е акцизът в България да достигне средните нива за Европейския съюз. Досега страната ни поддържаше едни от най-ниските ставки, особено при новите видове изделия за пушене.

Конкретните изменения предвиждат акцизът за цигарите да нарасне от 107,57 евро на 113 евро за 1000 къса. След добавянето на 20% ДДС очакваното поскъпване за кутия цигари ще бъде около 30 стотинки (15 евроцента), ако производителите и търговците не променят своите надценки.

При нагреваемите тютюневи изделия акцизът се увеличава с 10 евро на килограм, което ще доведе до поскъпване от около 15 стотинки (8 евроцента) на кутия с 20 стика. Аналогично ще се оскъпят и нагреваемите изделия, които не съдържат никотин.

Акцизната ставка за течностите за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин, се повишава от 0,23 на 0,25 евро за милилитър. Така цената на стандартна електронна цигара с 2 мл течност ще се увеличи с около 10 стотинки (5 евроцента), а бутилка от 20 мл – с близо лев (51 евроцента).

Увеличение е предвидено и за други категории: налогът за пури и пурети става 212,70 евро за 1000 къса, а за тютюна за пушене – 121,96 евро за килограм.

В началото на годината на пазара все още ще има налични продукти със стари бандероли, които ще се продават на същите цени до изчерпване на количествата.

Една от основните причини за увеличението в цената на тютюневите изделия е необходимостта от повишаване на приходите в държавния бюджет.

Финансовите разчети показват, че от по-високите акцизни ставки в държавната хазна се очакват 130 млн. евро допълнителни приходи, към които ще се добавят и около 26 млн. евро от ДДС.

Друга причина за промените е, че България е съгласна да включи нови продукти в съответствие с европейска директивата за акциза върху тютюна, което може да доведе до по-нататъшни промени в бъдеще.

Проектобюджетът за 2026 г. беше публикуван от Министерството на финансите на 3 ноември и предстои да бъде обсъден и одобрен в Народното събрание.