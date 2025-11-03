3% дефицит е заложен в първия бюджет в евро на България

България ще започне членството си в еврозоната с дефицит от 3% от БВП, става ясно от публикувания проект на бюджет за 2026 година. Това е първият бюджет в евро за страната ни. Според разчетите страната ни не би трябвало да е заплашена от активиране на правилата за бюджетна дисциплина, дори и изпълнението да се размине (с малко), защото част от разходите са за отбрана, които Европейската комисия временно не следи в процедурата за свърхдефицит.

Рамката предвижда приходите в бюджета за догодина да достигнат 31,28 млрд. евро, като традиционно най-голям е делът на данъчните приходи - общо 28,42 млрд. евро. Разходите са в размер на 17,67 млрд. евро, а трансферите възлизат на 16,25 млрд. евро. Вноската в европейския бюджет ще бъде 1,2 млрд. евро.

Към края на 2026 година минималният размер на фискалния резерв ще бъде 2,4 млрд. евро.

Така дефицитът през следващата година ще бъде 3,85 млрд. евро. Това е 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) за следващата година. Ако обаче бъдат извадени инвестициите за отбрана и сигурност, които временно са изключени от правилата, дефицитът ще бъде 2,5%.

През 2027 година се очаква разходите за отбрана да достигнат 4,57 млрд. евро. При това положение дефицитът ще бъде 4,3% от прогнозния БВП, но като се извадят разходите за отбрана нивото ще бъде 2,8%.

Държавният дълг ще достигне 37,6 млрд. евро, или 31,3% от БВП, сочи още средносрочната прогноза на Министерството на финансите. През 2028 година дългът ще нарастне до 49 млрд. евро, което е 36,6% от БВП.

Като цяло очакванията са икономиката да се забави до 2,7% през 2026 година, а инфлацията ще бъде близка до тази през 2026 година - 3,5 на сто.

Приходи и разходи

В приходната част на бюджета са отчетени увеличени ставки на данъка върху дивидентите - от 5% на 10%, както и се отчита влиянието на други мерки като например облекчения за електромобили, за отглеждане на деца и разширяването на стоките с висок фискален риск.

По отношение на осигуровките от 1 януари се увеличава осигурителната вноска с 2 пр.п., както и осигурителният праг за самоосигуряващите се лица - до 620,20 евро. При разходите са предвидени увеличение на минималната работна заплата до 620,20 евро, както и на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст до 460,17 евро.