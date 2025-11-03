Докладът "Драги" vs Бюджет 2026

В доклада на Марио Драги се говореше за съкращаване на разходите за администрация и инвестиции в иновация и конкурентоспособност, на в бюджета на България за догодина виждаме точно обратното. Този коментар направи Илия Кръстев, председател на Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„За последните две години средният растеж на заплатите в публичния сектор е 15% на годишна база. Около 90 хил. души не плащат осигуровки – плащат ги данъкоплатците. Тази тенденция се запазва в предстоящия бюджет. Не казвам, че работещите в публичния сектор не трябва да взимат високи заплати, но трябва да има ясни критерии“, посочи Кръстев.

Вдигане на данъците и осигурителната тежест

Той обясни, че за да се платят всички предстоящи разходи, парите трябва дойдат от частния сектор. „Говори се за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, което ще ни постави в топ 10 в държавите на Европейския съюз. Говори се за и за увеличаване на данък дивидент от 5% на 10%, напомни председателят на БРАИТ. Той смята, че от хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата ще вземе 3 хил. лева повече на човек за една година.

Според него увеличаването на данък дивидент не осветлява икономиката. „Държавата се занимава с това как да вземе повече пари от сектори, за които всички знаят, че са на светло. Говорим за Космос и AI, а правим точно обратното, че да отблъснем инвестиции в тази сфера“, е мнението на Кръстев. Той е категоричен, че така ще се отблъснат инвеститорите от България.

Данни за БВП

Кръстев отбеляза, че през последните няколко години Брутният вътрешен продукт на България расте с 3% на година, като значителна част от растежа е чрез вътрешно потребление, докато износът намалява и инвестициите се забавят. „Говорим за индустриални паркове, където обаче няма достатъчно ток и вода. Инфраструктурата не съществува“, не спести критиката си той.

