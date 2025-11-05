Работодателите бойкотираха Тристранния съвет, настояват за корекции на Бюджет 2026

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) няма да се състои, след като работодателските организации отказаха да влязат на заседанието, съобщи БНТ. Те се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата и настояват Бюджет 2026 да бъде преработен.

В програмата на НСТС днес трябваше да се обсъди проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и проекта на Закон за държавния бюджет на България за следващата година.

Работодателите

„Още в средата на месец септември ние поискахме среща с министъра на финансите, с екипа на Министерство на финансите, с които дългосрочно сме влизали в диалог, обсъждали сме, представяли сме нашите предложения. Сега такъв диалог категорично нямаше. Всъщност ние видяхме бюджета в късните часове в понеделник“, коментира пред БНР Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара (БСК).

Той напомни, че в последните няколко бюджета проблемната част на страната ни са били разходите, а не приходите, където има „доста добро изпълнение, особено от данъци, което означава, че бизнесът, българските граждани буквално са отговорни и стриктни към изпълнението на задълженията си по всички данъчни и осигурителни закони“.

„Данък "дивидент" всъщност беше едно от малките конкурентни предимства, които имаше страната ни в данъчната система, така че да привлича инвестиции", добави още Митрев.

По думите на председателя на Българската стопанска камара „управляващите не се интересуват от мнението на обществото“.

„Не разчитаме на обсъжданията в Народното събрание, нямаме им доверие – Министерският съвет и Народното събрание са в законово право да направят каквото смятат за необходимо. Моралното право обаче не е на тяхна страна, ако се игнорира едната страна в тристранния диалог", коментира още Добри Митрев.

Той е на мнение, че „ако имаме държавници, този бюджет не бива да влиза нито в Министерския съвет, нито в пленарната зала“. Този бюджет е опасен и вреден за икономиката, индустрията и най-вече за обществото, смята Митрев. – Той изземва доходите на работещите хора – на тези, добавящи стойност в държавата, пълнещи хазната и осигурителните фондове.“

Единодушно решение на четирите национално представени работодателски организации е днес да не участваме в обявения в последния момент НСТС, съобщи Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитиран от БТА.

Той смята, че бюджетната процедура, във вида, в който законодателят я е измислил, не се спазва. „Свидетели сме на липса на тристранно сътрудничество, поради което няма никакъв смисъл да узаконяваме бюджет, който е безнадеждно неадекватен“, обяви Радев. По думите му предложеният от правителството проектобюджет е срещнал неодобрение на икономистите в страната, а Българската народна банка (БНБ) е настояла за затягане на финансовата дисциплина.

„Това хеликоптерно раздаване на пари просто трябва да спре. Трябва да имаме ясен и разумен ред, по който нещата да се случват“, предупреди Радев и напомни, че работодателите са били принудени да се запознаят с параметрите по бюджета за часове. Председателят на ръководството на АИКБ коментира, че явно са водени разговори със синдикалните организации. „Имаше податки, дори и лидери на синдикални организации говориха за разговори на четири очи, но не и с наше участие“, обясни причината за липса на диалог Радев.

Той подчерта, че сме свидетели на „изключително олевял проект за бюджет“. Председателят на АИКБ потвърди, че ще продължат да настояват за корекции в план-сметката на страната за 2026 г.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в кулоарите на парламента, че Бюджет 2026 няма да бъде преправен или оттеглен, предаде БНР. „Преди бюджета се говореше, че няма пари за младите лекари, майките, сестрите и т.н. Сега, когато намериха пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари за всички тези съсловия, а да се реже от тях“, каза Борисов.

Опозицията

Народните представители от "Демократична България" Ивайло Мирчев и Мартин Димитров разкритикуваха проекта за държавен бюджет, внесен от министъра на финансите Теменужка Петкова. Според тях настоящият документ е вреден за страната и вкарва България в сценария на Жан Виденов в рамките на няколко години. Депутатите настояха министър Теменужка Петкова да изтегли проектобюджета и да го преработи, като се съобрази с предложените от тях мерки. Те посочиха още, че новата тригодишна бюджетна рамка няма нищо общо с представената преди седем месеца от финансовото министерство.

Сред основните искания на депутатите е да отпадане увеличението на данък "дивидент" от 5% на 10%, да не се увеличават осигурителната тежест и максималният осигурителен доход. Предлагат още да се спре нарастването на държавния дълг без ясна икономическа логика и възстановяване на дела на преразпределението през бюджета от сегашните 46% на максимум 40%.