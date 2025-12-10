ЕС отлага плановете за Made in Europe заради вътрешна съпротива

Европейската комисия (ЕК) ще отложи предложението за "Made in Europe" за края на януари 2026 година заради съпротива сред някои държави от общността и дирекции в комисията, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници. Идеята предвижда приоритет за произведени в Европа стоки и според предварителните планове това трябва да стане чрез изисквания за минимални количества произведени в ЕС елементи. Едни от сферите, в които тези изисквания ще окажат най-голямо влияние, са автомобилната индустрия и енергетиката.

В момента много от произведените продукти в тези сектори зависят от китайски продукти - от батерии и соларни панели до редкоземните елементи, чийто монопол държи Китай.

Така решението на пръв поглед може да изглежда техническо, но на фона на сигналите, идващи от САЩ, започва да изглежда все по-стратегическо, пише Politico. Към притесненията за търговска зависимост все по-често се добавят и опасенията за сигурността след данни за компоненти, които могат да следят трафик или да прекъсват работата от дистанция на съоръжения като например соларни панели и вятърни турбини.

По Euronews вносът на китайски стоки в ЕС расте - по данни на митническите власти на Китай към края на октомври износът към ЕС се увеличава с 14,8% на годишна база, като износът за Германия се увеличава с 15,5%, за Франция със 17,5%, а за Италия - с 25,4%. На този фон и Китай, и САЩ налагат различни ограничения върху вноса на европейските стоки. В началото на годината Вашингтон обяви открита търговска война на общността.

От години Франция се опитва да защити местното производство от евтин внос от Азия, но и също толкова дълго време Германия се съпротивляваше. Точно Берлин смекчи позициите си и срещу идеята се изправиха страните от Прибалтийските страни, Скандинавския полуостров, Малта, Португалия и Чехия. Според ограниченията ще забавят иновациите и ще нарушат търговски споразумения. По тази причина и предложението ще бъде представено най-рано на 28 януари 2026 г.