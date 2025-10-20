САЩ и Австралия подписаха споразумение за достъп до критични минерали

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа споразумение с гостуващия австралийски премиер Антъни Албанезе за подобряване на достъпа до критични минерали и редкоземни елементи, тъй като САЩ се стремят да намалят зависимостта си от китайските вериги на доставки.

„Обсъждаме критични минерали и редкоземни елементи и ще подпишем споразумение, което е било договаряно в продължение на четири или пет месеца“, коментира Тръмп в Белия дом по време на срещата на двамата лидери, съобщава Bloomberg.

„След около година ще имаме толкова много критични минерали и редкоземни елементи, че няма да знаем какво да правим с тях“, добавя той.

Албанезе посочва, че сделката представлява „тръбопровод за 8,5 млрд. долара, който е готов за работа“. Той приветства споразумението и похвали икономическото и отбранителното сътрудничество между двете страни.

Двамата лидери заявиха, че споразумението ще включва австралийска преработка на редкоземни елементи. Албанезе добави, че Австралия има „капацитет“ да разшири тези операции.

САЩ и Австралия ще платят по 1 млрд. долара през следващите шест месеца за първоначални проекти, някои допълнителни проекти в двете страни и един проект, в който ще се включи и Япония, заяви австралийският премиер.

Срещата, първото посещение на Албанезе в Белия дом, откакто Тръмп встъпи в длъжност, идва в момент, когато австралийският лидер се стреми да укрепи връзките си със САЩ и да използва като лост минералните богатства на страната му.

Ходът на Китай да наложи безпрецедентни ограничения върху износа на редкоземни елементи разтърси икономиките по целия свят. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви миналата седмица, че съюзниците – включително Австралия, водят преговори за единен отговор.

Австралия, която държи четвъртите по големина находища на редкоземни елементи в света, се стреми да се позиционира като жизнеспособна алтернатива на Китай за доставки. Страната е и база на единствения производител на т.нар. тежки редкоземни елементи извън Китай – Lynas Rare Earths Ltd.

Повече от дузина австралийски минни фирми проведоха срещи миналия месец във Вашингтон с представители на различни агенции. Тогава им е казано, че САЩ търсят начини да получат дялови участия в компании, според запознати с разговорите. Това е част от по-широката американска стратегия за развитие на вериги на доставки, за да се конкурира страната с Китай.

В понеделник Тръмп заяви, че двамата лидери ще обсъдят и „търговията, подводниците, много друго военно оборудване“, като въпросите, свързани с отбраната, ще бъдат сред основните теми в дневния ред на срещата им.

Президентът на САЩ оказва натиск върху Канбера да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт от около 2% сега, на което Австралия засега се съпротивлява.

Друг ключов въпрос е пактът Aukus за продажба на Австралия на до пет ядрени подводници клас „Вирджиния“ до началото на следващото десетилетие. Австралия и Великобритания след това ще проектират и построят подводница от следващо поколение, която частично ще използва американска технология, като строителството се очаква да бъде завършено през 40-те години на този век.

Споразумението Aukus беше подписано от екипа на бившия президент Джо Байдън през 2021 г., за да се противодейства на китайската военна експанзия в Индо-Тихоокеанския регион. Сделката за подводниците е от основно значение за споразумението за колективна сигурност.

Администрацията на Тръмп обаче преразглежда пакта, за да определи дали той е „съобразен с програмата на президента „Америка на първо място“, според Пентагона. Това поражда опасения, че Вашингтон може и да се откаже от споразумението. Длъжностни лица от Австралия и Обединеното кралство омаловажават тази перспектива. В понеделник Тръмп намекна, че планира да продължи с продажбите на подводниците.