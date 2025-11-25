Русия търси начини да насърчи износа на петрол за Китай

Русия води разговори с Китай, за да увеличи износа на петрол, съобщи вицепремиерът Александър Новак по време на бизнес форум в Пекин, цитиран от ТАСС. Той не дава подробности за обеми или някакви по-конкретни договорки, но от началото на войната в Украйна Китай, заедно с Турция и Индия, са основните пазари на руския петрол.

Средно на денонощие доставките за Китай са в обем на 1,4 млн. барела чрез морските терминали и около 800-900 хил. барела по тръбопроводи (част и през Казахстан). Официална информация за доставките през последните месеци липсва заради западните санкции. Русия използва своя "сенчест флот" от стари танкери, част от които и поставени под санкции. В повечето случаи те пътуват с изключени транспондери, претоварват петрола в открити води и не обявяват крайната дестинация за доставките.

Наблюденията на анализатори са противоречиви, но вече има данни за отказ от покупки на руски петрол от китайски, индийски и турски компании. След последните санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" руският петрол вече се продава с над 20 долара отстъпка спрямо цената на сорта "Брент". Тази сутрин европейският сорт отвори при цена от малко под 63 долара за барел.

В резултат и приходите от петрол в руския бюджет от началото на годината са с малко над 20% надолу, посочват от Министерството на финансите.

Но в Кремъл са категорични, че санкциите не влияят на руската икономика и не променят нищо по отношение на войната в Украйна, заради която се налагат. Нещо повече - руски висши държавни служители посочват, че мерките всъщност имат обратен ефект и водят до проблеми за западните страни.

"Не всички осъзнават риска, пред който са изправени", коментира и ръководителят на "Роснефт" Игор Сечин, един от най-близките до руския президент Владимир Путин хора, в Пекин. Според него западните потребители вече плащат по-високи цени за енергията, което "подкопава Запада", допълва Ройтерс.

Според Сечин и Китай, и Русия се възползват от ниските цени на енергията, което им дава предимство спрямо Запада. Но статистическите данни показват същите проблеми и за двете икономики, пред които са изправени и други държави - видимо забавяне на растежа и проблеми в различни сектори, включително и при недвижимите имоти.