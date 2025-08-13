Швейцария вероятно ще отмени имотния данък и ще въведе нов за ваканционни жилища и хижи

Швейцария вероятно ще премахне вековния данък върху недвижимите имоти и ще въведе нов налог, който ще се отнася за вторичните жилища като планински хижи, за да компенсира евентуални бюджетни дефицити, сочи допитване, цитирано от Bloomberg.

Предложение на правителството, което ще бъде подложено на национален референдум следващия месец, ще сложи край на практиката собствениците да плащат данък върху теоретичния наем, който биха могли да получат от имота си на свободния пазар.

Вместо това кантоните ще могат да налагат данъци върху вторичните жилища, за да компенсират евентуални загуби на приходи. Това ще бъде особено важно за властите в планинските райони на Швейцария, където има много ваканционни жилища и процентът на жилищна собственост е по-висок.

Данъкът върху хижите в Швейцария има широка подкрепа шест седмици преди гласуването. Графика: Bloomberg LP

Швейцария въведе данъци, основани на предполагаемата стойност на наема, на временна основа по време на Първата световна война, за да балансира националния бюджет. Те бяха въведени отново през 30-те години на миналия век и оттогава остават в сила.

На 28 септември страната ще гласува съгласно системата на пряка демокрация в Швейцария. В допитване на вестникарската група Tamedia и 20 Minuten, публикувано в сряда, 65% от анкетираните са заявили, че ще гласуват с „да“ или вероятно ще гласуват с „да“. Около 30% са против.

Въпреки че разликата е сравнително голяма, авторите на допитването предупредиха, че резултатът все още е несигурен.

„Подробностите по предложението все още са до голяма степен неизвестни на този етап“, отбелязва социологическата агенция LeeWas в доклада си. Намеренията на избирателите „обикновено се променят, когато започне предизборната кампания“, допълва тя.

Ще се проведе и отделно гласуване за това дали Швейцария трябва да въведе официална цифрова идентификация, която гражданите да могат да използват за удостоверяване на самоличността си в интернет. Предишният опит за това беше отхвърлен преди четири години. Ревизираният план е получил подкрепа от 56% в допитването.