Виктор Орбан се готви за среща в Белия дом, фокусиран изцяло върху руския петрол

Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне по-късно днес (7 ноември) с Доналд Тръмп в Белия дом, фокусиран изцяло върху искането си да получи дерогация от американските санкции срещу петролния сектор на Русия, пише американското издание Politico. Според източници в администрацията на американския президент може и да го получи на базата на приятелските му отношения с Тръмп, както и благосклонното отношение на Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин.

Според източници на Bloomberg Орбан не отива с "празни ръце" и ще обещае покупката на втечнен газ за 600 млн. долара, както и на американско гориво за ядрената си централа АЕЦ "Пакш". Двете страни работят и върху споразумение за съвместно развитие на проект за малки модулни реактори, чиято стойност може да достигне до 20 млрд. долара.

"Всички дипломатически преговори са тежки, но аз очаквам разговорите да бъдат приятелски и леки", каза Орбан пред унгарски медии, докато пътуваше към САЩ. Отказ от дерогация ще означава "тежки времена" за унгарската икономика и домакинствата, допълни още той.

Но отстъпление на Вашингтон ще бъде много лош сигнал относно намеренията към Москва, както и на фона на критиките на Белия дом, че Европа продължава да купува руски петрол. Дерогацията ще бъде и тежък удар срещу Украйна и европейските съюзници. Особено на фона на ветото на Орбан за преговорите за членството на Киев в ЕС, споровете между Унгария и европейските институции, и коментарите му, че не е молил Украйна да защитава Унгария.

Източници на Politico коментират, че в Европа са притеснени от срещата на Тръмп и Орбан, защото американският президент променя мнението си при дискусии на "четири очи", а и има симпатии към унгарския премиер.

Виктор Орбан определи санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт" като "грешка" и заяви, че САЩ са прекалено твърди към Русия. Унгария не може да се откаже от руския петрол и природен газ, твърди още унгарският премиер, въпреки анализите на ЕК, че спирането на покупките от Русия не са заплаха за сигурността на страната и на ЕС. Bloomberg отбеляза, че в годините след началото на пълномащабната война в Украйна Будапеща е почти напълно зависима от руския петрол.

Графика: Bloomberg

Унгария продължава да купува руски петрол през петролопровода "Дружба" въпреки наложеното от ЕС ембарго. Това положение е различно от казуса на Германия, която получи дерогация за срок от 6 месеца за дъщерното дружество на "Роснефт" в страната. Още от 2022 година то е под контрола на държавата и не купува руски петрол. САЩ позволиха на Берлин да потърси нов купувач за ключовата за столицата Берлин рафинерия до март 2026 година.

Източници на Politico сред американската администрация отбелязват, че Тръмп може да получи изключение и на фона на желанието на американския президент да има посредник при контактите си с Русия. Будапеща не беше избрана случайно за потенциалната среща между Тръмп и Путин, макар че в крайна сметка тя пропадна.