Виктор Орбан: Доналд Тръмп е прекалено твърд с Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан критикува решението на САЩ да въведат санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". "От унгарска гледна точка, да", отговори той на въпрос на журналисти дали американският президент Доналд Тръмп "е допуснал грешка, притискайки прекалено силно Москва", пише британското издание The Telegraph.

Изданието напомня, че Унгария и Словакия продължават да купуват руски петрол, въпреки че Европейският съюз (ЕС) въведе ембарго още през декември 2022 година. Тогава Брюксел допусна дерогация за двете държави, които нямат излаз на море и са изцяло зависими от петролопровода "Дружба", както и за България, чиято рафинерия е собственост на "Лукойл" и трябваше известен период от време да се пренастрои производството и доставките на алтернативни източници.

Дерогацията изтече в края на 2024 година, но и Будапеща и Братислава продължават да купуват руски петрол, като основни доставчици са именно двете големи руски компанни. Според оценки на Европейската комисия (ЕК) и двете страни могат да се снабдяват с алтернативи (например през терминал в Хърватия), без това да е заплаха за националната им сигурност.

Вместо това Унгария дори увеличи зависимостта си от Русия и руският петрол съставлява 86% от вноса в страната спрямо 61% преди началото на войната в Украйна, както и удвои покупките на руски природен газ - до 8 млрд. куб. метра.

Сега Орбан планира визита в САЩ през следващата седмица и ще дискутира темата лично с американския президент, коментира и външният министър на Унгария Петер Сийярто, който е чест гост на форуми в Русия. Засега санкциите не оказват никакъв ефект на Унгария, защото ще влязат в сила от 21 ноември, допълни още той.

The Telegraph отбелязва още, че по време на визита в Рим в понеделник (27 октомври) Орбан е бил категоричен, че ЕС е "тотално извън играта" по отношение на войната в Украйна. Това негово мнение обаче не отговаря на гледната точка на Брюксел, а и на Украйна, чиито позиции в момента съвпадат с исканията на САЩ - прекратяване на бойните действия и преговори по линията на съприкосновението.

Будапеща беше посочена за място на среща между Тръмп и руския президент Владимир Путин, но в крайна сметка тя бе отложена, докато, както обяви американският президент, Москва не е готова за преговори. Русия не променя позицията си за пълната капитулация на Украйна.

The Telegraph обръща внимание, че през 2026 година ще се проведат парламентарни избори в Унгария и посочва, че вероятно коментарите за невъзможността да се намери алтернатива за руските енергийни продукти е по-скоро част от кампанията на Орбан за вота.

Унгария блокира и продължаването на преговорите за членство на Украйна в ЕС, а в Киев отбелязват, че това е по-скоро позиция, свързана с предстоящите избори, отколкото с конкретни причини.