Strategy на Майкъл Сейлър записа 14,5 млрд. долара нереализирана загуба за тримесечието

Компанията биткойн трезор Strategy на Майкъл Сейлър е записала приблизително 14,5 млрд. долара нереализирана загуба през първото тримесечие, тъй като стойността на крипторезервите ѝ се е понижила значително за периода, съобщава Bloomberg.

Биткойнът поевтиня с над 20% за трите месеца до края на март – най-голямото ценово понижение за първото тримесечие от 2018 г. насам. Strategy притежава биткойни на над 50 млрд. долара към края на периода.

Компанията започна да прилага счетоводни стандарти миналата година, които изискват някои промени в справедливата стойност на биткойн притежанията ѝ, които се отчитат в резултатите и доведоха до някои многомилиардни промени в тях.

Strategy, която преди беше известна като MicroStrategy, също така съобщи за закупуването на 4871 биткойна в периода от 1 до 5 април за около 330 млн. долара, според данни от Комисията за ценните книжа и борсите от понеделник.

Последното придобиване на монети е било финансирано с продажба на обикновени акции клас А и преференциални акции. средната цена на закупените биткойни е била около 67,7 хил. долара.

Отделно базираната в Тайсън Корнър, Вирджиния, компания съобщи и за 2,42 млрд. долара отсрочено данъчно облекчение през тримесечието.

Поевтиняването на биткойна започнало още през миналата година, изпрати стойността на биткойните в резервите на Strategy под тяхната средна покупна цена от над 75 хил. долара към края на първото тримесечие. В понеделник цената на биткойна стигна 70 хил. долара, преди да се понижи отново до 69 316 долара минути след 17 ч. българско време.

В своя пик акциите на Strategy се търгуваха значително над стойността на притежаванията ѝ, позволявайки на компанията да емитира нови акции и да купува още биткойни. Но с почти пълното елиминиране на тази премия и затягането на капиталовите пазари моделът става все по-труден за поддържане. Сега съоснователят и изпълнителен председател Сейлър разчита все повече на т. нар. Stretch преференциални акции за финансирането на покупките.

Миналия месец фирмата обяви планове за продажба на обикновени акции клас А на стойност 21 млрд. долара и безсрочни преференциални акции също за 21 млрд. долара.