Парите на криптомилиардерите намаляват бързо с продължителното поевтиняване на биткойна

Главният изпълнителен директор на най-голямата американска криптоборса Браян Армстронг вече не е сред 500-те най-богати хора в света.

Богатството на шефа на Coinbase Global и намаляло с над 50% от юли насам – над 10 млрд. долара, откакто стигна върха си от 17,7 млрд. долара преди седем месеца, показва индексът на най-богатите Bloomberg Billionaires Index. Това е факт, след като от JPMorgan Chase понижиха ценовата си цел за акциите на компанията с 27% във вторник, позовавайки се на „смекчените“ криптоцени, по-ниските търгувани обеми и забавянето на ръста при стейбълкойните.

Браян Армстронг. Bloomberg LP

Волатилността на пазара поевтиняват с около 60% спрямо върха си от 18 юли, като само във вторник понижението на цената им е от 2,8%.

По-голямата част от нетното състояние на 43-годишния Армстронг, оценявано на 7,5 млрд. долара, е свързано с неговия дял от 14% в базираната в Ню Йорк Coinbase, която той основава заедно с Фред Ерсам през 2012 г. Армстронг редовно продава акции на компанията и също така притежава част от NewLimit - биотехнологичен стартъп, фокусиран върху дълголетието, на който е съосновател и в който лично е инвестирал, според индекса на богатството на Bloomberg.

Много други криптомилиардери също са изпаднали от списъка с 500-те най-богати хора в света на фона на понижаващите се цени.

Камерън и Тайлър Уинкълвос отбелязват спад на нетното си състояние до 1,9 млрд. долара от 8,2 млрд. долара през октомври, според индекса. Тяхната компания Gemini Space Station Inc. съобщи миналата седмица, че ще съкрати приблизително 25% от работната си сила и ще прекрати някои от международните си операции. Спадът в цената на биткойна също така е намалил и даренията им в размер на милиони за нова политическа група за набиране на средства за изборите в САЩ.

Братята Уинкълвос. Снимка: Bloomberg LP

Състоянието на Майкъл Новограц от Galaxy Digital спада до 6,2 млрд. долара от върха от 10,3 млрд. долара през октомври. Като съосновател и главен изпълнителен директор Новограц притежава около 51% от базираната в Ню Йорк криптокомпания. Galaxy отчете по-голяма от очакваната загуба от около 500 млн. долара на фона на срива в цената на криптовалутите през четвъртото тримесечие, което накара Новограц да признае в интервю за Bloomberg, че „част от етоса на цялата тази индустрия е болката“.

Майкъл Сейлър от Strategy също загуби около две трети от състоянието си от максимума през юли 2025 г. и сега е в размер на 3,4 млрд. долара, според индекса на богатството на Bloomberg. По-голямата част от състоянието му е свързано с 8-процентния му дял в Strategy, която е един от най-големите публично търгувани компании, притежаващи биткойни.