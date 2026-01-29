Deutsche Bank обяви най-голямата си годишна печалба от две десетилетия

Deutsche Bank обяви в четвъртък най-голямата си годишна печалба от 2007 г. насам след по-силно от очакваното четвърто тримесечие - ден след като полицията претърси банката в рамките на разследване за пране на пари, съобщава Ройтерс.

Най-големият кредитор в Германия отчете нетна печалба, разпределима между акционерите, в размер на 6,12 млрд. евро за 2025 г., подпомогната от силното представяне на глобалното инвестиционно банкиране.

Това е с 2,7 млрд. евро повече от предходната година и малко над очакванията на анализаторите за близо 6 млрд. евро.

Най-голямата печалба от 2007 г. насам – и шестата поредна година на печалба – е добре дошъл успех за банката след трудно десетилетие, белязано от големи загуби и опасения сред регулаторите, че банката е на ръба на фалита.

Финансовата 2025 година също така слага край на тригодишен финансов план, в който Deutsche Bank се ангажира и постигна ключова цел за печалба – т.нар. възвръщаемост на материалния капитал – от над 10%.

Банката сега работи за постигането на нова цел за 2028 г. от 13%, която според анализаторите може да не бъде постигната.

„Това ни дава най-силната възможна основа за следващата фаза от нашата стратегия“, заяви главният изпълнителен директор на Deutsche Bank Кристиан Зевинг.

Нарушения при изпиране на пари

Резултатите бяха засенчени от претърсвания от прокуратурата тази седмица, които подчертаха повтарящ се проблем в Deutsche Bank през последното десетилетие – нарушения, свързани с изпирането на пари, които доведоха до големи глоби, проверка от регулаторните органи и полицейски акции.

Прокуратурата във Франкфурт заяви, че разследва все още неидентифицирани лица и банкови служители. Двама души, запознати с въпроса, заявиха пред Ройтерс, че случаят засяга трансакции между 2013 г. и 2018 г. Deutsche заяви, че сътрудничи.

За последното тримесечие на годината нетната печалба е 1,3 млрд. евро, което е увеличение спрямо 106 млн. евро година по-рано. Тя надмина очакванията на анализаторите за печалба от около 1,12 млрд. евро.

Банката също така заяви, че е одобрила обратно изкупуване на акции на стойност 1 млрд. евро. За 2026 г. банката очаква приходите да нараснат до около 33 млрд. евро, което е увеличение спрямо 32,1 млрд. евро.

Инвестиционното банкиране на Deutsche, което оперира от Сидни до Ню Йорк, остава най-големият източник на приходи през тримесечието, отбелязвайки 5% ръст на приходите, което е приблизително в съответствие с очакванията.

В рамките на инвестиционното банкиране приходите от търговия с ценни книжа с фиксирана доходност и валутна търговия – една от най-големите дейности на банката, са се увеличили с 7% и са надминали очакванията за 4% ръст. Приходите от същата дейност нараснаха с 7% в JPMorgan и с 12% в Goldman.

Приходите в другите две големи подразделения на Deutsche са по-умерени.

Приходите в подразделението за банкиране на дребно са се увеличили с 3%, което е малко под очакванията за ръст от 3,9%. Корпоративното банкиране отбелязва спад в приходите от 2%, докато анализаторите прогнозираха понижение от около 1%.

Рейтинговата агенция S&P заяви в доклад миналата седмица, че печалбите на германските банки ще продължат да се подобряват и след 2025 г., отчасти благодарение на увеличеното кредитиране в резултат на правителствените планове за разходи за инфраструктура и отбрана. През декември агенцията повиши прогнозата си за Deutsche до положителна.